Messina, rifacimento strade nella Terza Circoscrizione: il centrodestra chiede chiarezza su tempi e cronoprogramma dei lavori

Il rifacimento del manto stradale torna al centro del dibattito politico nella Terza Circoscrizione di Messina. A sollevare la questione sono i consiglieri del centrodestra Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia) e Mario Barresi (Popolari e Autonomisti), che chiedono all’Amministrazione comunale maggiore chiarezza sui tempi di avvio e completamento dei lavori programmati. Secondo i consiglieri, la manutenzione delle strade rappresenta ancora oggi una delle priorità per la città, soprattutto in relazione alla sicurezza dei cittadini e alla viabilità quotidiana.

La richiesta dopo il documento sulle strade prioritarie

Nel corso del precedente mandato, spiegano Minutoli, Cacciotto e Barresi, la Terza Circoscrizione aveva già intrapreso un percorso di collaborazione istituzionale, predisponendo un documento dettagliato con l’elenco delle strade ritenute prioritarie per gli interventi di scarificazione e bitumatura. La redazione del documento era arrivata dopo un incontro ufficiale con il sindaco, con l’obiettivo di individuare le arterie maggiormente bisognose di manutenzione e programmare gli interventi necessari. A distanza di circa un anno e mezzo da quell’impegno, i consiglieri sottolineano come le notizie relative alla possibile partenza dei primi lavori nel corso di questo mese rappresentino un segnale positivo, ma non ancora sufficiente rispetto alle esigenze del territorio.

“Servono tempi certi per l’avvio dei cantieri”

La situazione di numerose strade cittadine, evidenziano i rappresentanti della Terza Circoscrizione, continua a presentare criticità significative, in particolare nei villaggi, ma con problematiche diffuse in diverse zone dell’intero territorio comunale. Secondo Minutoli, Cacciotto e Barresi, le condizioni di alcune arterie determinano disagi per gli automobilisti e possono incidere sulla sicurezza della circolazione. Per questo motivo i tre consiglieri chiedono un intervento di trasparenza da parte dell’Amministrazione comunale, coinvolgendo il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici e il Dirigente del Dipartimento competente.

Il centrodestra chiede il cronoprogramma completo degli interventi

La richiesta avanzata dalla Terza Circoscrizione riguarda, in particolare, la comunicazione dei tempi certi di avvio dei primi cantieri previsti per questo mese e la definizione di un cronoprogramma dettagliato dei lavori. L’obiettivo è conoscere le scadenze entro cui si prevede il completamento dell’intero elenco di strade già individuato dalla Circoscrizione. “I cittadini e le comunità dei quartieri interessati meritano risposte certe ed interventi risolutivi non più rinviabili”, concludono i consiglieri della Terza Circoscrizione Claudia Minutoli, Alessandro Cacciotto e Mario Barresi.