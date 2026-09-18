Messina, ricerche senza sosta per il sub della Marina Militare disperso a Torre Faro: in campo sommozzatori, elicotteri e motovedette

Non si fermano le ricerche di Antonio Ridolfi, il sub della Marina Militare disperso a Torre Faro, nel territorio di Messina, dopo la scomparsa avvenuta durante un’immersione nelle acque dello Stretto. Le operazioni di soccorso proseguono con un grande dispiegamento di uomini, mezzi navali e velivoli, impegnati nel tentativo di individuare il militare disperso. Il tratto di mare davanti a Capo Peloro, uno degli scenari più complessi dello Stretto di Messina per la presenza di correnti particolarmente intense, resta al centro delle attività coordinate dalle autorità competenti. Le ricerche coinvolgono diverse forze specializzate, con squadre operative che stanno lavorando in condizioni difficili per scandagliare la zona e ricostruire quanto accaduto durante l’immersione.

Torre Faro, maxi dispositivo di ricerca: in acqua i sommozzatori delle forze specializzate

Fin dalle prime fasi dell’emergenza è stato attivato un articolato sistema di soccorso che vede impegnati i sommozzatori della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Gli specialisti stanno effettuando immersioni mirate per controllare il fondale e le aree ritenute più significative, cercando di coprire una zona marina caratterizzata da condizioni operative particolarmente impegnative.

Il lavoro dei subacquei richiede grande precisione e cautela: nello scenario di Torre Faro, infatti, la presenza delle correnti dello Stretto di Messina rappresenta uno degli elementi più delicati da affrontare durante le operazioni. La conformazione del fondale, i repentini cambiamenti delle condizioni marine e la forza dei flussi d’acqua rendono ogni intervento estremamente complesso e necessitano di un coordinamento costante tra tutte le squadre coinvolte.

Elicotteri e motovedette impegnati nello Stretto: controlli continui anche durante la notte

Parallelamente alle attività in mare, il dispositivo di emergenza ha previsto un monitoraggio continuo dell’area attraverso motovedette ed elicotteri. Le unità navali hanno garantito la sorveglianza della superficie marina, mantenendo sotto controllo il tratto interessato dalle ricerche e supportando le operazioni dei soccorritori. Dal cielo, invece, gli equipaggi di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza hanno effettuato sorvoli per ampliare il raggio di osservazione e contribuire alla ricerca.

Durante la notte il pattugliamento in mare è proseguito senza interruzioni, mentre le attività più specialistiche che richiedono maggiore visibilità, come alcune operazioni subacquee e i controlli aerei più dettagliati, sono state organizzate in modo da riprendere con la massima efficacia alle prime ore del giorno.

Le correnti dello Stretto di Messina complicano le ricerche del sub disperso

Uno degli aspetti più difficili nelle operazioni riguarda proprio le caratteristiche naturali dello specchio d’acqua davanti a Torre Faro. Il Capo Peloro è conosciuto per le sue correnti marine molto forti, generate dall’incontro tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio. Un fenomeno che rende lo Stretto di Messina un ambiente unico dal punto di vista naturalistico, ma che allo stesso tempo aumenta le difficoltà per chi opera in immersione. Le squadre di soccorso stanno quindi lavorando tenendo conto delle dinamiche marine, valutando continuamente traiettorie, profondità e condizioni del mare. Ogni fase della ricerca viene pianificata con attenzione per garantire la sicurezza degli operatori impegnati e aumentare le possibilità di individuare il sub disperso.

Ricerche coordinate tra più corpi dello Stato: alta mobilitazione a Torre Faro

La vicenda ha determinato una forte mobilitazione delle strutture impegnate nelle emergenze in mare. La collaborazione tra Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco consente di mettere insieme competenze diverse e mezzi specializzati. Le attività vengono portate avanti attraverso un coordinamento operativo che integra interventi subacquei, pattugliamenti navali e osservazione dall’alto. Il comandante Luciano Pischedda ha confermato la prosecuzione delle attività e l’impegno delle squadre sul campo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e garantire il massimo sforzo nelle ricerche.

Capo Peloro sotto osservazione: il lavoro dei soccorritori continua

L’area di Torre Faro resta dunque presidiata dai mezzi di soccorso, con le squadre impegnate nelle operazioni di ricerca del militare disperso. Le prossime ore saranno fondamentali per l’evoluzione delle attività, che proseguiranno sfruttando tutte le risorse disponibili e le condizioni migliori per operare. Lo Stretto di Messina, con la sua particolare conformazione e le sue correnti, rappresenta una delle aree marine più complesse d’Italia per gli interventi subacquei. Proprio per questo il dispositivo messo in campo vede la presenza di numerosi specialisti e un coordinamento continuo tra tutte le componenti coinvolte. La ricerca del sub della Marina Militare disperso a Torre Faro continua senza sosta, con soccorritori impegnati giorno e notte per cercare di fare luce sulla vicenda.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

​Proseguono senza sosta e con il massimo dispiegamento di forze le ricerche del sub disperso nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2026. Le operazioni, condotte ininterrottamente, stanno interessando l’intera area marittima, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Messina. Il dispositivo vede la stretta cooperazione tra i Vigili del fuoco, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. ​I Sommozzatori del nucleo VV.F. di Reggio Calabria stanno operando attivamente nei fondali dell’area di interesse, supportati dal nucleo navale V.F. di Messina a bordo del gommone. Nelle ultime ore sono giunti anche i colleghi sommozzatori VF provenienti da Napoli, garantendo la continuità delle ricerche subacquee. ​Parallelamente alle immersioni tecniche in profondità, è attivo un costante presidio e supporto logistico e operativo anche a terra.