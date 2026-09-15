Messina punta sulla mobilità sostenibile: a Palazzo Zanca la presentazione delle iniziative 2026

A Palazzo Zanca la conferenza stampa con il sindaco Basile, l’assessore Caminiti e la nuova presidente ATM Sterrantino: saranno illustrate le iniziative del 2026 e gli aggiornamenti sul TPL cittadino

settimana mobilità messina
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Giovedì 17 settembre, alle ore 10, si terrà nel Salone delle Bandiere di palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione degli eventi della Settimana Europea della Mobilità 2026. Parteciperanno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità Francesco Caminiti e la neopresidente di ATM Chiara Sterrantino, insieme ai partner della manifestazione.  Nel corso dell’incontro saranno illustrate le iniziative in programma e saranno annunciate le novità riguardanti il trasporto pubblico locale (TPL).

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