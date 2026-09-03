Messina, pubblicato l’avviso per il “Bonus caregiver” a sostegno delle famiglie | DETTAGLI

È stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Messina l’Avviso pubblico per l’erogazione del contributo economico una tantum a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari di persone con disabilità grave e gravissima, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare – annualità 2022. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 7 settembre al 15 ottobre 2026, entro e non oltre le ore 23:59 del 15 ottobre 2026, secondo le modalità e i requisiti indicati nell’Avviso pubblico. Il Distretto Socio-Sanitario D26, con il Comune di Messina quale Comune capofila e i Comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena e Pagliara, ha reso disponibile la misura destinata ai caregiver familiari che prestano quotidianamente attività di cura e assistenza a persone con disabilità grave o gravissima.

Al Distretto Socio-Sanitario D26 sono state assegnate complessivamente risorse pari a 108.447,99 euro, così suddivise:

70.491,19 euro destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

37.956,80 euro destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.

Possono presentare domanda i caregiver familiari che assistono il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare o affine entro il secondo grado, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nei casi previsti dalla Legge 104/1992, il beneficio può riguardare anche familiari entro il terzo grado. La persona assistita deve essere residente in uno dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario D26. Il contributo sarà erogato una tantum, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna delle due categorie. L’importo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato successivamente all’istruttoria, in relazione al numero delle domande ammissibili e alle risorse disponibili.

Come presentare la domanda sul Bonus caregiver

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma dedicata dello Sportello Telematico del Comune di Messina, disponibile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.messina.it/action%3Ac_f158%3Afondo.caregiver.disabilita. La piattaforma sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2026 e le domande potranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 23:59 del 15 ottobre 2026. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quella telematica prevista dall’Avviso. Per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso delle credenziali di autenticazione richieste dalla piattaforma.

Il “Bonus caregiver” rappresenta una misura concreta di sostegno alle persone che quotidianamente svolgono attività di cura e assistenza nei confronti dei propri familiari con disabilità grave o gravissima, riconoscendo il valore sociale e assistenziale del loro ruolo. Le Amministrazioni comunali di residenza procederanno alle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti, anche attraverso controlli a campione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.