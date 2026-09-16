Messina protagonista della scienza mediterranea: MEDNIGHT entra nel programma UNESCO per lo sviluppo sostenibile

L’iniziativa di divulgazione scientifica mediterranea, a cui partecipa l’Università di Messina, entra a far parte del quadro internazionale guidato dall’UNESCO per promuovere il ruolo della scienza nello sviluppo sostenibile. MEDNIGHT è stato riconosciuto come progetto dell’UNESCO International Decade of Sciences for Sustainable Development (2024–2033), un programma promosso dall’UNESCO che mira a rafforzare il contributo della scienza al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, consolidando al contempo i legami tra ricerca, politiche pubbliche e società.

L’inserimento di MEDNIGHT in questo contesto internazionale premia un percorso iniziato nel 2020

L’inserimento di MEDNIGHT in questo contesto internazionale premia un percorso iniziato nel 2020 con l’obiettivo di avvicinare la scienza mediterranea alla società e di valorizzare la ricerca come strumento fondamentale per affrontare alcune delle sfide sociali, ambientali ed economiche più urgenti del Mediterraneo. Sin dalla sua nascita, MEDNIGHT ha riunito università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile di tutto il Mediterraneo per sviluppare attività di divulgazione scientifica, coinvolgimento del pubblico e iniziative educative rivolte a persone di ogni età. Attraverso mostre, incontri con i ricercatori e attività svolte in scuole, ospedali, spazi pubblici e comunità meno servite, l’iniziativa ha contribuito ad avvicinare la ricerca alla vita quotidiana, promuovendo al contempo una cultura scientifica più aperta e inclusiva. Attualmente, MEDNIGHT sta preparando la prossima edizione della Notte Mediterranea delle Ricercatrici, che si svolgerà il 25 settembre nei paesi aderenti al consorzio. In particolare, a Messina MEDNIGHT si svolgerà presso il Rettorato dell’Università, dalle 18:00 a mezzanotte.

La proposta presentata nell’ambito del Decennio pone la scienza al centro dello sviluppo sostenibile

La proposta presentata nell’ambito del Decennio pone la scienza al centro dello sviluppo sostenibile e la riconosce come motore essenziale per costruire società più resilienti. Tra le sue priorità figurano la lotta al cambiamento climatico, la promozione di una gestione sostenibile delle risorse idriche, la tutela della biodiversità, il miglioramento della salute, lo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, il sostegno alla transizione energetica e la promozione di un’innovazione responsabile, sempre attraverso un approccio basato su evidenze scientifiche e il dialogo tra ricercatori e cittadini.

Un altro dei pilastri fondamentali di MEDNIGHT è la promozione della parità di genere nella scienza. Fin dalla sua prima edizione, il progetto ha lavorato per accrescere la visibilità delle ricercatrici in tutto il bacino del Mediterraneo, offrire modelli di riferimento alle generazioni più giovani e incoraggiare ragazze e giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline STEM. Allo stesso modo, l’iniziativa promuove una scienza aperta, partecipativa e accessibile, riservando particolare attenzione ai gruppi che tradizionalmente hanno avuto un accesso limitato alla cultura scientifica.

MEDNIGHT si è inoltre affermata come piattaforma internazionale di divulgazione scientifica, riunendo un consorzio di organizzazioni provenienti da otto paesi del Mediterraneo e dell’Europa. Tra i suoi partner figurano l’Università CEU Cardenal Herrera, Genopolys, il Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, l’Università di Messina, l’Athena Research Center, Scico, l’Università di Sarajevo, la European Women Rectors Association, la Marie Curie Alumni Association, il CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) ed El Caleidoscopio.

Questa rete internazionale consente a MEDNIGHT di sviluppare attività congiunte, condividere conoscenze e promuovere il dialogo tra ricercatori e società oltre i confini nazionali, rispecchiando lo spirito di collaborazione alla base sia dell’iniziativa che del Decennio Internazionale. Grazie a questo riconoscimento, MEDNIGHT entra a far parte della comunità internazionale di iniziative che contribuiscono agli obiettivi del Decennio Internazionale delle Scienze per lo Sviluppo Sostenibile, riaffermando il proprio impegno a favore di una scienza aperta, inclusiva e dedita a migliorare il benessere delle persone e del pianeta. Nelle prossime settimane verranno diffusi ulteriori annunci relativi al programma di quest’anno e a nuove iniziative internazionali.