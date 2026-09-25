Messina, prorogata la chiusura della S.P.A. 271: lavori a Lisicò fino ai primi giorni di ottobre

Proseguono a Sant’Angelo di Brolo i lavori sul muro di contenimento di Lisicò e la S.P.A. 271 resterà chiusa fino al 5 ottobre per consentire al Comune di completare l’intervento. La Città Metropolitana di Messina ha accolto la richiesta dell’amministrazione, che ha segnalato la necessità di portare a termine un’opera fondamentale per la stabilità del versante. La chiusura del tratto “Fosso Pino – Annunziata – S. Antonio” rimane in vigore nella fascia oraria 7:30–17:00, permettendo alle maestranze di lavorare in sicurezza. L’intervento, commissionato dal Comune, riguarda il rifacimento del muro di contenimento in un punto delicato della viabilità locale, dove si sta consolidando l’infrastruttura.

Durante il periodo di interdizione, la circolazione continuerà a essere instradata sulla S.P.A. “Cavallo Pastorio – S. Orsola – S. Venera”, percorso alternativo individuato per garantire la continuità dei collegamenti. La proroga consentirà di completare il cantiere con tempi adeguati, restituendo alla comunità un tratto viario sicuro e pienamente operativo.