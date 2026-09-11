Messina, Pronto Soccorso del Piemonte chiuso per lavori: “la rete dell’emergenza regge”

Assistenza garantita, Pronto Soccorso pienamente operativi e lavori al Piemonte che procedono a ritmi serrati per rispettare la riapertura del 12 ottobre. È il messaggio che arriva dal vertice tenutosi lo scorso 8 settembre presso la Direzione Sanitaria del Presidio Piemonte di Messina per verificare l’attuazione del Piano operativo legato alla chiusura temporanea del Pronto Soccorso del Piemonte, iniziata lo scorso 31 agosto. All’incontro hanno partecipato i vertici dell’IRCCS Bonino Pulejo, dell’Azienda Ospedaliera Papardo, del Policlinico Universitario e il Comune di Messina (inserire nome dell’Ingegnere) Il Direttore Generale dell’IRCCS Maurizio Lanza, ha voluto in apertura ringraziare “tutto il personale sanitario impegnato e ha riepilogato lo sforzo straordinario messo in campo assegnando proprio personale dipendente per potenziare i Pronto Soccorso degli altri due nosocomi cittadini, al fine di garantire che nessun cittadino restasse senza risposta nell’emergenza”.

“La rete dell’emergenza sta reggendo con solidità”

“Un impegno che sta dando risultati concreti. La rete dell’emergenza sta reggendo con solidità grazie a una sinergia senza precedenti tra le strutture. È la dimostrazione che quando le aziende sanitarie cittadine lavorano insieme, il sistema è più forte dell’emergenza. Proprio per rafforzare ulteriormente questa collaborazione, tutti i presenti hanno condiviso la volontà di coinvolgere anche l’ASP di Messina con gli Ospedali di Comunità, i Presidi ospedalieri territoriali e il privato convenzionato , per distribuire al meglio i carichi e supportare i cittadini. Il Direttore dell’ASP ha già dato la sua disponibilità”, evidenzia.

“Sul fronte dei lavori, il messaggio per la città è chiaro: il cantiere del Pronto Soccorso del Piemonte è operativo a ritmi serrati. Gli interventi stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e l’obiettivo della riapertura il 12 ottobre è pienamente confermato, per restituire ai messinesi un Pronto Soccorso più moderno, sicuro ed efficiente. L’IRCCS ha già dato mandato alla Direzione Sanitaria di reperire le ulteriori risorse richieste per potenziare ulteriormente Papardo e Policlinico in queste settimane. Gli esiti dell’incontro saranno condivisi con il Direttore Generale dell’ASP di Messina e un nuovo punto di verifica è già fissato tra meno di sette giorni. Ai cittadini va il nostro invito alla massima tranquillità: la rete tiene, i professionisti ci sono e i lavori per il nuovo Piemonte non si fermano“, conclude.