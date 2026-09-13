Messina, prime piogge e Viale Europa finisce sott’acqua: Cacciotto chiede interventi urgenti

Le prime piogge stagionali fanno scattare l’allarme sul Viale Europa a Messina, dove si è verificato un importante accumulo d’acqua che ha reso difficoltosa la viabilità e creato disagi ai residenti. A sollevare la questione è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che ha inviato una segnalazione al Comune di Messina, agli assessorati competenti, agli uffici tecnici e ad Amam Spa, chiedendo una verifica urgente del sistema idraulico-fognario e interventi per mettere in sicurezza il tratto interessato. Al centro della segnalazione c’è la zona del Viale Europa in direzione monte-mare, nella parte alta della strada, quella coinvolta dai lavori del parcheggio di interscambio Europa Ovest.

Viale Europa sommerso dopo le prime piogge: la segnalazione del consigliere Cacciotto

Secondo quanto evidenziato da Cacciotto, sarebbero bastate le prime precipitazioni della notte per trasformare il tratto stradale in una sorta di “lago”, provocando problemi soprattutto a chi vive nella zona. Nella nota indirizzata agli enti competenti, il consigliere parla di una situazione di “gravissima criticità” e richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire per evitare che il problema possa ripetersi con il peggioramento delle condizioni meteo. “Con la presente, al fine di rappresentare alle SS. LL. in indirizzo la gravissima criticità che si registra lungo il Viale Europa, nella direzione di marcia monte – mare, parte alta, quella per intenderci interessata dai lavori (infiniti) del parcheggio di interscambio Europa Ovest”, scrive Cacciotto nella comunicazione. Il consigliere sottolinea come il fenomeno si sia manifestato immediatamente con le prime piogge: “Sono bastate le prime piogge di questa notte per creare un effetto lago rendendo difficile anche il rientro a casa dei residenti”.

I lavori del parcheggio Europa Ovest e il nodo delle criticità idrauliche

La questione viene collegata anche al cantiere del parcheggio di interscambio Europa Ovest, un’opera che da oltre un anno interessa l’area e che, secondo Cacciotto, avrebbe già affrontato in passato anche una variante legata proprio agli aspetti idraulici. Il consigliere evidenzia quella che considera una situazione particolarmente singolare: da una parte un’area interessata da interventi infrastrutturali, dall’altra il permanere di problemi che emergono proprio in occasione degli eventi piovosi. “E’ certamente singolare che la stessa arteria stradale che da più di un anno è interessata dalla presenza di lavori per il realizzando parcheggio e che ha visto anche una variante nel corso dei lavori proprio per questioni idrauliche versi in uno stato di autentica criticità”, si legge nella nota.

La precedente segnalazione sul manto stradale abbassato

Nella comunicazione inviata agli uffici comunali, Alessandro Cacciotto ricorda inoltre di aver già segnalato nei mesi scorsi un’altra problematica relativa alla stessa area. Il consigliere riferisce infatti di aver scritto all’amministrazione comunale lo scorso 18 agosto per evidenziare la presenza di un abbassamento del manto stradale in un tratto del Viale Europa, senza però aver ricevuto, secondo quanto dichiarato, un riscontro. “A tutto ciò si aggiunge che lo scrivente, senza avere (come spesso capita alcun riscontro) lo scorso 18 agosto ha scritto all’Amministrazione Comunale anche per rappresentare una situazione di abbassamento di un tratto di manto stradale”, afferma nella nota.

La richiesta di interventi urgenti per tutelare residenti e automobilisti

Alla luce delle criticità segnalate, Cacciotto ha chiesto agli enti destinatari della comunicazione di predisporre gli interventi necessari per evitare nuovi disagi alla cittadinanza. L’obiettivo è scongiurare che il tratto alto del Viale Europa, in direzione monte-mare, possa diventare impraticabile ogni volta che si verificano precipitazioni significative. “Ciò premesso, con la presente, si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, di predisporre i necessari interventi per scongiurare che il tratto a monte del Viale Europa, direzione di marcia monte – mare, alle prime piogge diventi un tratto stradale impraticabile creando un serio pregiudizio per i cittadini, soprattutto per i residenti”, conclude Alessandro Cacciotto.