Messina, presentato il nuovo Centro di Giustizia Riparativa: istituzioni e università fanno rete

Un nuovo spazio dedicato al dialogo, alla responsabilizzazione e alla ricostruzione delle relazioni nasce a Messina. È stato presentato questa mattina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il nuovo Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Messina, un progetto che punta a introdurre un modello innovativo nel rapporto tra giustizia, persone e comunità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Messina e l’Associazione Spondé ETS, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Messina, e rappresenta un nuovo tassello nel percorso di sviluppo dei servizi dedicati alla gestione dei conflitti e al sostegno delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari. Alla presentazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, dell’università, degli ordini professionali e degli operatori che lavorano quotidianamente accanto alle persone coinvolte nei percorsi di giustizia.

Basile: “la giustizia può essere anche un percorso capace di ricucire ciò che si è spezzato”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha evidenziato il significato culturale e sociale della giustizia riparativa, un approccio che affianca alla dimensione della pena quella del recupero delle relazioni e della consapevolezza. “Quando parliamo di giustizia, pensiamo subito alla pena, al tribunale, alla sanzione. Sono elementi fondamentali, ma la giustizia può essere anche un percorso capace di ricucire ciò che si è spezzato”, ha dichiarato il primo cittadino. Il nuovo Centro nasce con l’obiettivo di offrire un luogo nel quale affrontare le conseguenze di un reato non soltanto dal punto di vista giudiziario, ma anche umano e sociale, coinvolgendo le persone e favorendo un percorso di responsabilizzazione.

Cos’è la giustizia riparativa e come funziona il nuovo Centro di Messina

La giustizia riparativa si basa su un principio differente rispetto al solo concetto di punizione: mettere al centro le persone coinvolte e lavorare sulla comprensione delle conseguenze generate da un comportamento dannoso. Si tratta di un percorso nel quale chi ha commesso un errore viene accompagnato verso una maggiore consapevolezza delle proprie azioni, mentre le vittime e la comunità possono trovare uno spazio di ascolto e confronto. “La giustizia riparativa è un percorso di accompagnamento di chi ha commesso un errore verso una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, mettendo al centro le persone e le relazioni”, ha spiegato il sindaco Basile. Il nuovo Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Messina si inserisce quindi in un modello che punta a integrare il sistema giudiziario con una rete più ampia composta da istituzioni, professionisti, mediatori e realtà del Terzo settore.

Comune, Università e Terzo settore insieme per un nuovo modello di sicurezza

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la collaborazione tra soggetti diversi chiamati a lavorare insieme. L’iniziativa coinvolge infatti il Comune di Messina, l’Associazione Spondé ETS, l’Università degli Studi di Messina, oltre agli operatori e agli ordini professionali che hanno partecipato alla presentazione. Secondo l’Amministrazione comunale, la costruzione di una città più sicura non passa soltanto attraverso strumenti repressivi, ma anche dalla capacità di affrontare le fragilità sociali e ricostruire legami all’interno della comunità. “Come Amministrazione comunale crediamo che una città più sicura sia anche una città capace di prendersi cura delle proprie ferite”, ha affermato Basile. Una prospettiva che collega direttamente il tema della sicurezza urbana a quello della coesione sociale, puntando sulla prevenzione e sulla capacità delle istituzioni di intervenire anche sulle cause profonde dei conflitti.

Un nuovo presidio per il territorio messinese

La nascita del Centro rappresenta un investimento sulla collaborazione tra il mondo della giustizia e quello della comunità. Il percorso coinvolge infatti diverse figure professionali: magistrati, avvocati, mediatori, operatori sociali, università e associazioni, creando una rete territoriale chiamata ad accompagnare le persone nei percorsi di riparazione. L’obiettivo è costruire un modello nel quale il conflitto non venga considerato soltanto come una frattura da sanzionare, ma anche come una situazione sulla quale è possibile intervenire attraverso ascolto, responsabilizzazione e ricostruzione.

“Sicurezza e coesione si costruiscono con la collaborazione”

Nel corso della presentazione il sindaco Basile ha ribadito come il nuovo Centro rappresenti un esempio concreto di collaborazione istituzionale. “L’incontro ha riunito le principali istituzioni del territorio, insieme all’Università, agli ordini professionali e agli operatori che ogni giorno lavorano al fianco delle persone”, ha spiegato. Per l’Amministrazione, il progetto si inserisce in una visione più ampia di città nella quale la sicurezza viene costruita anche attraverso la partecipazione e il rafforzamento delle relazioni sociali. “Sicurezza e coesione si costruiscono anche attraverso la collaborazione tra istituzioni, sistema della giustizia, università, professionisti, mediatori e Terzo settore”, ha concluso Federico Basile.