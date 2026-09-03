Milazzo, presentata la nuova stagione di quiNteatro: il cartellone degli spettacoli

È stata presentata ieri sera, presso gli studi di TeleSpazio Messina, la IX stagione teatrale 2026/2027 di quiNteatro, associazione che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel panorama culturale del territorio. A illustrare il nuovo cartellone è stato il direttore artistico Giuseppe Pollicina, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei nove spettacoli scelti per la nuova stagione, soffermandosi sulle caratteristiche di una programmazione costruita con l’obiettivo di privilegiare la cultura, la ricerca e l’alto livello qualitativo, senza inseguire esclusivamente titoli dalla facile presa commerciale.

Un cartellone pensato per attraversare generi e linguaggi differenti, dalla commedia alla prosa, capace di coniugare qualità, intrattenimento e cultura, proponendo al pubblico spettacoli differenti per stile, tematiche e interpreti, ma accomunati dalla volontà di offrire un’esperienza teatrale autentica e significativa. Pollicina ha inoltre voluto evidenziare il grande lavoro che si cela dietro la realizzazione di una stagione teatrale: un vero e proprio sistema di professionalità, collaborazioni e competenze che devono funzionare come ingranaggi di una macchina complessa, affinché ogni spettacolo possa arrivare al pubblico nel migliore dei modi.

Un ringraziamento particolare è stato quindi rivolto agli sponsor e all’Amministrazione comunale di Milazzo, per il sostegno e la collaborazione costante che rendono possibile la realizzazione della stagione. Presenti in studio anche la presidente di quiNteatro Tania Alioto e il vicepresidente Ivan Bertolami, che hanno illustrato la campagna abbonamenti, sottolineando il valore di una scelta che va oltre la semplice convenienza economica.

Abbonarsi significa infatti sostenere concretamente il teatro e, soprattutto, scegliere di esserci, stagione dopo stagione, in quello spazio unico nel quale storie, emozioni e persone si incontrano. Perché il teatro ha ancora oggi la straordinaria capacità di creare comunità, far riflettere, emozionare e coinvolgere il pubblico in maniera diretta e irripetibile.

A rappresentare anche la componente più giovane dell’associazione erano presenti Sophia Sottile, Simona Alioto e Salvo Il Grande, che hanno evidenziato quanto il contributo delle nuove generazioni possa essere fondamentale per la crescita di una realtà culturale. L’entusiasmo e le idee dei più giovani rappresentano infatti un patrimonio prezioso per un’associazione che guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle famiglie: per la nuova stagione sono infatti previste convenzioni e offerte speciali dedicate a chi sceglierà di acquistare un palchetto intero, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibile la possibilità di vivere insieme l’esperienza teatrale e trasformare il palchetto in uno spazio di condivisione per tutta la famiglia.

Il cartellone della 9ª stagione

25 ottobre 2026 – ore 18:00

QUESTO È AMORE – La leggenda di una sirena Blue Notes e Fab Fable

Regia di Daniele Maisano

Associazione Culturale quiNteatro APS

7 novembre 2026 – ore 21:00

LA PRIMA VOLTA ATTO SECONDO

con Paolo Conticini e Laura Di Mauro

Regia di Luigi Russo

22 novembre 2026 – ore 18:00

ZITTO

con Gianluca Musiu e Clara Sancricca

6 dicembre 2026 – ore 18:00

LONDON DREAM

con David Mastinu e Leonardo Zarra

Regia di Paolo Vanacore

10 gennaio 2027 – ore 18:00

SPETTINATI

con Debora Caprioglio, Tiziana Foschi, Giancarlo Ratti e Antonio Pisu

24 gennaio 2027 – ore 18:00

L’INTERMEZZO

con Ivan Bertolami e Gerri Cucinotta

Regia di Michelangelo Maria Zanghì

21 febbraio 2027 – ore 18:00

LA LUPA

di Giovanni Verga

con Stefano Stagno, Tania Alioto ed Emmanuela Mendolia

Regia di Giuseppe Pollicina

7 marzo 2027 – ore 18:00

MINCHIA SIGNOR TENENTE

di e con Antonio Grosso

21 marzo 2027 – ore 18:00

CHIAMALO ANCORA AMORE

con Beatrice Fazi ed Enzo Casertano

Regia di Toni Fornaro

Abbonamenti

Poltronissima: € 130

Platea: € 120

Primo e Secondo Ordine di palchi: € 120

Terzo Ordine di palchi: € 100

La IX stagione di quiNteatro è pronta ad alzare il sipario: nove appuntamenti per vivere il teatro, sostenerne la cultura

e tornare a condividere emozioni dal vivo.