Messina, piscina comunale “Graziella Campagna” ancora chiusa: “ennesimo smacco a centinaia di sportivi”

La piscina comunale “Graziella Campagna” di Messina resta al centro del dibattito politico cittadino. L’impianto di viale San Martino, secondo quanto denunciato dai consiglieri della Terza Circoscrizione, sarebbe ancora inattivo dallo scorso giugno 2026, una situazione che sta creando disagi a centinaia di atleti, famiglie e società sportive. A sollevare il caso sono stati Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), che parlano di un nuovo episodio critico nella gestione delle strutture sportive comunali e chiedono all’Amministrazione di chiarire tempi e modalità della riapertura. Secondo quanto riferito dai consiglieri, la chiusura sarebbe collegata alla scadenza della convenzione con la Federazione Italiana Nuoto (FIN), circostanza che avrebbe determinato il prolungamento dello stop dell’impianto.

Piscina Graziella Campagna, la protesta: “Da anni si ripetono gli stessi problemi”

La principale contestazione riguarda la continuità del servizio. Per i rappresentanti della Terza Circoscrizione, infatti, non sarebbe accettabile che ogni anno atleti e società sportive debbano attendere interventi e sollecitazioni per poter tornare a utilizzare una struttura considerata strategica per la città. “Risulta incomprensibile come, con cadenza annuale, centinaia di atleti, famiglie e società sportive debbano sollecitare le istituzioni per ottenere la riapertura dell’impianto”, dichiarano Cacciotto, Barresi e Minutoli. La vicenda della piscina Graziella Campagna viene inserita dai consiglieri in un quadro più ampio relativo alla gestione degli impianti sportivi comunali, con la richiesta di una pianificazione strutturale e non limitata a interventi emergenziali. “Ci interroghiamo su quale sia l’effettiva visione programmatica di questa Amministrazione riguardo la gestione della rete impiantistica comunale”, sottolineano.

La riapertura annunciata entro fine mese: “Ora servono fatti concreti”

Nei giorni scorsi l’assessore competente aveva prospettato la possibilità di una riapertura della struttura entro la fine del mese. Una previsione che i consiglieri della Terza Circoscrizione accolgono con attenzione, chiedendo però che alle dichiarazioni seguano atti concreti.

L’auspicio espresso è che il percorso possa superare le difficoltà operative già emerse in altre situazioni cittadine, citando come esempio il caso del Mercato Vascone. “A tali annunci devono seguire riscontri concreti, superando le criticità operative già riscontrate in altre vicende cittadine, si veda il Mercato Vascone”, affermano. Per i consiglieri, infatti, la questione non riguarda soltanto la riapertura temporanea dell’impianto, ma la necessità di garantire una gestione stabile e programmata delle strutture destinate allo sport.

“Lo sport cittadino ha bisogno di continuità”: l’appello dei consiglieri

La piscina Graziella Campagna rappresenta uno degli impianti più importanti del panorama sportivo messinese e la sua chiusura prolungata rischia, secondo i consiglieri, di penalizzare un numero elevato di utenti. “La comunità non può appagarsi di una gestione frammentaria o legata ad aperture temporanee. È inaccettabile che una struttura centrale, situata sul Viale San Martino, rimanga inaccessibile per gran parte della stagione”, dichiarano. Il messaggio finale è rivolto alla necessità di una strategia complessiva per gli impianti cittadini. “Lo sport cittadino necessita di continuità e di una pianificazione capace di garantire la fruibilità degli impianti 365 giorni all’anno”, concludono Cacciotto, Barresi e Minutoli.