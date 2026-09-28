Messina, paura a Contesse: anziano cade dall’autobus Atm e batte la testa, arriva l’ambulanza | FOTO

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Messina, nella zona di Contesse, dove un anziano è caduto da un autobus dell’Atm riportando un trauma alla testa. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava scendendo dal mezzo del trasporto pubblico cittadino. Secondo le prime informazioni disponibili, la caduta avrebbe provocato una ferita al capo, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza, che ha prestato le prime cure all’anziano e ha provveduto al trasferimento per gli accertamenti sanitari necessari.

Sicurezza e trasporto pubblico: attenzione agli episodi sui mezzi cittadini

L’incidente riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza a bordo degli autobus e nelle fasi più delicate del viaggio, come la salita e la discesa dei passeggeri. Gli anziani rappresentano una delle categorie maggiormente esposte al rischio di cadute accidentali, soprattutto durante le operazioni di accesso o uscita dai mezzi pubblici. L’episodio di Contesse si inserisce quindi nel più ampio tema della necessità di garantire condizioni sempre più sicure all’interno del sistema di mobilità urbana, sia per i passeggeri sia per il personale impegnato nel servizio.