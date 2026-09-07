Messina, partita aperta sulle partecipate: attesa per le nomine dei nuovi Cda

È una delle partite politiche e amministrative più importanti del nuovo corso di Messina: la definizione dei nuovi Consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune. Le nomine riguardano alcune delle realtà più rilevanti per il funzionamento quotidiano della città, dalle risorse idriche alla mobilità, dalla gestione dei rifiuti ai servizi sociali, fino alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Dopo la pubblicazione degli avvisi pubblici per la raccolta delle candidature, l’amministrazione comunale è chiamata ora a completare il percorso di individuazione dei componenti dei nuovi organismi di gestione.

La procedura ha coinvolto Amam Spa, Atm Spa, ArisMé, MessinaServizi Bene Comune Spa, Messina Social City e Patrimonio Messina Spa, sei realtà strategiche per la macchina amministrativa cittadina. La fase delle scelte arriva in un momento particolarmente delicato, con l’attenzione concentrata non soltanto sui profili tecnici dei futuri amministratori, ma anche sugli equilibri politici che accompagnano ogni rinnovo degli organi di vertice delle partecipate pubbliche.

Dalle candidature alle scelte finali: il percorso verso i nuovi amministratori

Il Comune di Messina aveva pubblicato gli avvisi pubblici per raccogliere le disponibilità degli aspiranti componenti dei Consigli di amministrazione. Le candidature dovevano essere presentate entro il termine fissato dall’amministrazione, con l’obiettivo di individuare figure in possesso dei requisiti richiesti dalle normative e dagli statuti delle singole società. La procedura rappresenta un passaggio formale necessario, ma la fase decisiva resta quella delle nomine da parte del sindaco, chiamato a scegliere i profili destinati a guidare organismi che avranno responsabilità dirette su servizi essenziali.

Le attese della politica e il nodo degli equilibri nella maggioranza

La partita delle partecipate comunali di Messina non riguarda soltanto gli aspetti amministrativi, ma assume anche un forte rilievo politico. La scelta dei componenti dei Cda rappresenta infatti uno dei momenti più delicati per qualsiasi amministrazione, perché incide sulla gestione concreta dei servizi e sugli equilibri tra le diverse componenti della maggioranza. Negli ultimi giorni il rinvio dell’annuncio delle nomine ha alimentato discussioni e interrogativi nel dibattito cittadino. Da più parti sono state sollevate domande sui tempi della decisione e sui criteri che guideranno la scelta dei nuovi amministratori. Il tema centrale resta quello della necessità di individuare figure capaci di coniugare competenza tecnica, esperienza gestionale e capacità di affrontare le sfide che attendono le società partecipate.