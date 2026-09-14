Messina, parcheggio Europa Ovest: Cacciotto chiede nuovi stalli per auto

I lavori per la realizzazione del parcheggio di interscambio “Europa Ovest” continuano a creare criticità nella viabilità della zona e il consigliere della Terza Circoscrizione di Messina Alessandro Cacciotto chiede “al Comune di valutare una soluzione temporanea per alleviare i disagi di residenti e operatori sanitari“. Attraverso una nota indirizzata al sindaco di Messina e all’assessore alla Viabilità e Mobilità, Cacciotto ha sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione la situazione determinata dal protrarsi del cantiere lungo il Viale Europa, evidenziando “le difficoltà legate alla riduzione degli spazi disponibili per la sosta”.

Il cantiere del parcheggio Europa Ovest e i disagi per residenti e personale sanitario

Secondo quanto riportato nella richiesta, “le attività di cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio “Europa Ovest” hanno generato e continuano a generare disagi alla cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti della zona e al personale in servizio presso l’adiacente Ospedale Piemonte. La riduzione della disponibilità di parcheggi, unita all’elevato flusso veicolare dell’area, comporterebbe quotidianamente difficoltà nel reperimento di un posto auto, con il conseguente aumento delle situazioni di sosta irregolare e delle relative sanzioni”. Cacciotto, pur ribadendo il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, sottolinea “la necessità di individuare soluzioni gestionali che possano limitare le criticità in attesa del completamento dell’opera”.

La proposta: trasformare temporaneamente gli stalli dei ciclomotori in parcheggi per auto

La proposta avanzata dal consigliere della Terza Circoscrizione riguarda l’area di sosta riservata a ciclomotori e motocicli situata di fronte al plesso ospedaliero. Considerato che tale spazio risulterebbe sottoutilizzato, Cacciotto chiede al Comune “di valutare una riconversione temporanea, totale o parziale, degli stalli destinati alle due ruote in posti auto per autoveicoli. Una soluzione che, secondo il consigliere, potrebbe contribuire a bilanciare le esigenze legate al cantiere con quelle della vivibilità dell’area, soprattutto per chi ogni giorno deve raggiungere l’Ospedale Piemonte o risiede nella zona”.

Fine lavori prevista per il 31 ottobre 2026

Nella richiesta viene evidenziato come l’intervento abbia una tempistica definita: l’ultimazione dei lavori del parcheggio di interscambio Europa Ovest è prevista per il 31 ottobre 2026. Proprio nelle more del completamento dell’opera, Cacciotto invita “l’Amministrazione comunale a valutare un provvedimento temporaneo che possa ridurre le difficoltà quotidiane legate alla carenza di parcheggi. L’obiettivo indicato nella nota è quello di individuare una soluzione in grado di garantire maggiore equilibrio tra le necessità del cantiere, le esigenze dei residenti e quelle del personale sanitario che opera nella struttura ospedaliera”.