Messina, Palazzo Zanca si veste di oro, rosso e blu: il messaggio della città su ricerca, pace e inclusione

Prosegue il calendario delle illuminazioni simboliche di Palazzo Zanca a Messina. Dal 21 al 28 settembre la facciata del Municipio è illuminata di luce dorata in occasione della campagna nazionale di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza“, promossa da FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’iniziativa ha l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza della ricerca scientifica nel campo dell’oncoematologia pediatrica: la luce dorata è simbolo della vita dei bambini e dei ragazzi colpiti dalla malattia, e della forza e della resilienza delle loro famiglie nell’affrontare il percorso di cura.

Domani la facciata del Municipio si tingerà di rosso

Domani, sabato 26 settembre, la facciata del Municipio si tingerà di rosso in occasione della Giornata internazionale per la totale eliminazione delle armi nucleari, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’importanza del disarmo nucleare e rilanciare l’impegno della comunità internazionale verso un mondo libero da armi atomiche. L’iniziativa è promossa da ANCI, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il colore rosso richiama simbolicamente l’urgenza di agire per la sicurezza collettiva e per la tutela delle generazioni future dal rischio nucleare.

Domenica il Palazzo municipale cambierà ancora colore, questa volta sarà blu

Domenica 27 settembre, infine, il Palazzo municipale cambierà ancora colore: questa volta sarà blu, in occasione della Giornata internazionale delle Lingue dei Segni, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sull’importanza del riconoscimento, della promozione e della tutela delle oltre 200 lingue dei segni utilizzate nel mondo. Il colore blu rappresenta da sempre un importante simbolo della comunità sorda: adottato dalla WFD (World Federation of the Deaf) sin dalla sua fondazione nel 1951, richiama il lungo percorso verso l’uguaglianza, il riconoscimento dei diritti umani e la piena valorizzazione delle lingue dei segni nazionali. La Giornata internazionale delle Lingue dei Segni rappresenta un’importante occasione per promuovere e valorizzare la diversità linguistica e culturale della comunità sorda e per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sull’importanza dell’accessibilità e della piena partecipazione delle persone sorde alla vita sociale, culturale e civile.

“Con queste iniziative il Comune di Messina rinnova il proprio impegno su temi che ci stanno particolarmente a cuore – dichiara il sindaco Federico Basile –. La luce dorata è un segno di vicinanza ai bambini e ai ragazzi che affrontano la malattia oncoematologica, alle loro famiglie e a tutte le associazioni che ogni giorno sostengono la ricerca scientifica; il rosso di domani è un richiamo alla pace e al disarmo nucleare; il blu di domenica testimonia la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla comunità sorda e l’impegno dell’Istituzione nel promuovere una società sempre più inclusiva, accessibile e rispettosa dei diritti di tutte le persone”.