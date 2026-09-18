Messina, Palazzo Zanca illuminato di verde per la giornata sulla SLA e la settimana delle malattie mitocondriali

Anche quest’anno il Comune di Messina ha aderito alla richiesta di illuminare di verde Palazzo Zanca, sede del Municipio, in occasione della XIX Giornata nazionale sulla SLA, che si celebra oggi, 18 settembre. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), è patrocinata anche quest’anno da ANCI ed è stata insignita dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e fare luce su una malattia che ancora oggi non ha una cura.

Palazzo Zanca resterà illuminato di verde per un’altra importante causa: la Settimana mondiale delle malattie mitocondriali

Domani, sabato 19 settembre, Palazzo Zanca resterà illuminato di verde per un’altra importante causa: la Settimana mondiale delle malattie mitocondriali, in programma dal 14 al 20 settembre 2026, nell’ambito della campagna internazionale “Light Up for Mito”, promossa da International Mito Patients (IMP) e supportata in Italia da MioMito ODV, per sensibilizzare sulle malattie mitocondriali e manifestare vicinanza alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie. Il tema scelto per questa edizione è “Putting Mito on the Map”: portare le malattie mitocondriali sulla mappa per renderle più visibili, riconosciute e comprese ovunque. Anche in questo caso l’Amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, ha voluto manifestare la propria vicinanza e quella dell’intera città a chi convive ogni giorno con queste patologie, spesso ancora poco conosciute. Grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto da MioMito, negli anni numerosi monumenti italiani hanno aderito a “Light Up for Mito”: l’illuminazione di Palazzo Zanca rinnova e rafforza questa rete nazionale e sarà segnalata a International Mito Patients per l’inserimento nella Global Mito Map. Con questi due appuntamenti, il Comune di Messina rinnova il proprio impegno nel dare visibilità alle battaglie di chi vive accanto a malattie rare e prive, ad oggi, di una cura risolutiva.

“Illuminare Palazzo Zanca di verde in questi due giorni è un gesto semplice ma carico di significato – dichiara il sindaco Federico Basile –. Vogliamo essere vicini a tutte le persone che ogni giorno affrontano la SLA e le malattie mitocondriali, e alle loro famiglie, che spesso si trovano da sole a fronteggiare percorsi difficili. Informare e sensibilizzare la cittadinanza è il primo passo per costruire una comunità più attenta, solidale e inclusiva, capace di non lasciare indietro nessuno”.