Messina, oltre 4,5 milioni di euro per rinnovare la flotta del trasporto pubblico locale: via al potenziamento dei mezzi

Un finanziamento da oltre 4,5 milioni di euro per il rinnovo e il potenziamento della flotta dei veicoli destinati al trasporto pubblico locale. È questa la novità annunciata dal sindaco di Messina Federico Basile, che comunica l’arrivo delle risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del Decreto direttoriale n. 266-PIF del 22 luglio 2026. Il finanziamento rappresenta un nuovo tassello nel percorso di trasformazione del trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Messina, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, incrementare l’efficienza dei mezzi e favorire una mobilità sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. Le risorse rientrano nel “Programma di rinnovo e potenziamento della flotta veicoli destinati al TPL”, un piano nazionale finanziato complessivamente con 100 milioni di euro destinati al miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico.

Messina punta sul rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale

L’assegnazione dei fondi consentirà alla Città metropolitana di Messina di proseguire il programma di ammodernamento della flotta del trasporto pubblico, intervenendo sul parco veicoli utilizzato quotidianamente dai cittadini. L’investimento da oltre 4,5 milioni di euro rappresenta una risposta concreta alla necessità di disporre di mezzi più adeguati alle esigenze della mobilità urbana ed extraurbana, contribuendo a rendere il servizio pubblico più competitivo e funzionale. Il rinnovo dei veicoli destinati al TPL si inserisce in una strategia più ampia orientata alla riduzione delle criticità legate ai mezzi più datati e al miglioramento degli standard di qualità del trasporto, con ricadute positive sia per gli utenti sia per l’organizzazione complessiva del servizio.

Dal MASE 100 milioni di euro per il programma nazionale di potenziamento del TPL

Le somme destinate a Messina fanno parte del programma nazionale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraverso il Decreto direttoriale n. 266-PIF del 22 luglio 2026. Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per sostenere il rinnovo e il potenziamento delle flotte dei veicoli destinati al trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del programma è accompagnare gli enti territoriali nel processo di evoluzione della mobilità pubblica, favorendo l’introduzione di soluzioni più moderne e in linea con le nuove esigenze ambientali e di servizio. Per Messina, il finanziamento rappresenta un’opportunità per rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale, migliorando progressivamente la disponibilità e l’efficienza dei mezzi impiegati negli spostamenti quotidiani.

Federico Basile: “un investimento concreto per una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile”

Il sindaco di Messina Federico Basile ha evidenziato il valore strategico delle risorse ottenute, sottolineando il ruolo dell’investimento nel percorso di crescita del sistema della mobilità cittadina e metropolitana: “oltre 4,5 milioni di euro per il rinnovo e il potenziamento della flotta dei veicoli destinati al trasporto pubblico locale per la città metropolitana di Messina. Le risorse arrivano dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del Decreto direttoriale n. 266-PIF del 22 luglio 2026, che istituisce il “Programma di rinnovo e potenziamento della flotta veicoli destinati al TPL”, finanziato con 100 milioni di euro complessivi a livello nazionale.Si tratta di fondi che consentiranno di proseguire nel percorso di ammodernamento e potenziamento del trasporto pubblico. Un investimento concreto per una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile, al servizio dei cittadini”.