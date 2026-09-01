Messina, nuovo sollecito di Cacciotto per il rifacimento del marciapiede accanto al campo Santamaria (ex Gil)

Nuovo appello del consigliere della Terza Circoscrizione, avvocato Alessandro Cacciotto, agli uffici comunali competenti e ad Amam S.p.A. per il ripristino del marciapiede di via Catania, nel tratto adiacente al muro perimetrale del campo di atletica Santamaria (ex Gil). Con una nota indirizzata all’assessore alla Manutenzione dei beni e servizi e pronto intervento, all’assessore ai Lavori Pubblici, al Dipartimento Servizi Tecnici, al Servizio Manutenzione Strade e Impianti e ad Amam, Cacciotto ha rinnovato la richiesta di un intervento urgente per la sistemazione dell’area, già sollecitata lo scorso 20 luglio 2026.

“Da anni il marciapiede versa in una situazione di impraticabilità – evidenzia il consigliere – e nonostante le numerose segnalazioni effettuate, ad oggi nulla è stato fatto”. Secondo quanto riferito nella nota, negli anni sarebbe stato comunicato che la riqualificazione del tratto rientrerebbe in un più ampio progetto di interventi sull’area. Una risposta che, secondo Cacciotto, non può più giustificare ulteriori attese: “tanti anni trascorsi sono più che sufficienti per riqualificare un marciapiede“. Il consigliere sottolinea inoltre le criticità legate alla sicurezza dei cittadini: “sul tratto interessato vige infatti il divieto di attraversamento e i pedoni sono costretti a percorrere la carreggiata, con possibili rischi per la propria incolumità”. La richiesta è quindi “quella di un intervento tempestivo per il ripristino del marciapiede e la restituzione di un percorso pedonale sicuro ai residenti e ai cittadini che quotidianamente transitano nella zona”.