Messina, nuovo ingresso alla Questura: arriva il Commissario Capo Pulejo, già in servizio a Reggio Calabria

La Questura di Messina accoglie il neo arrivato Commissario Capo della Polizia di Stato dottor Carlo Alberto Pulejo. Il nuovo Funzionario è stato ricevuto ufficialmente dal Questore La Rosa che lo ha presentato al team di Funzionari della Questura. Nei ruoli della Polizia di Stato dal 2019, il dottor Pulejo, dopo aver frequentato il corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia, è stato assegnato alla Questura di Genova in qualità di Funzionario addetto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel settembre del 2023, è stato trasferito presso la Questura di Reggio Calabria e successivamente incaricato della dirigenza del Commissariato di Bovalino (RC). Ha assunto, nell’agosto del 2025, le medesime funzioni presso il Commissariato di Polistena (RC). Il Commissario Capo Pulejo, a partire da oggi, ricoprirà l’incarico di Funzionario addetto alla Squadra Mobile e dirigerà il Commissariato sezionale di Pubblica Sicurezza Messina Nord. Al dottor Pulejo i nostri migliori auguri e buon lavoro per i futuri incarichi che lo attendono.