Messina, mucca cade in un pozzo a San Piero Patti: salvata dai Vigili del Fuoco

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di ieri a San Piero Patti, in provincia di Messina, dove una mucca è finita accidentalmente all’interno di un pozzo, rendendo necessario un delicato intervento di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco. L’animale, rimasto intrappolato all’interno della cavità, ha richiesto un’operazione particolarmente complessa, portata avanti per diverse ore dai soccorritori con l’obiettivo di recuperarlo senza mettere a rischio la sua incolumità. Il salvataggio si è concluso positivamente: la mucca è stata riportata in superficie e riconsegnata in sicurezza, al termine di un intervento tecnico che ha coinvolto diverse squadre specializzate.

La caduta nel pozzo e l’intervento dei Vigili del Fuoco a San Piero Patti

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio a San Piero Patti, quando è stato segnalato che una mucca era precipitata accidentalmente all’interno di un pozzo. Sul posto è arrivata inizialmente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti, che ha effettuato una prima ricognizione per valutare la situazione. I soccorritori hanno verificato le condizioni dell’animale e analizzato le caratteristiche del pozzo, individuando le modalità più sicure per procedere al recupero. La presenza dell’animale all’interno della cavità e le difficoltà operative hanno richiesto un intervento particolarmente accurato, con tempi necessariamente lunghi per garantire un’operazione efficace e senza rischi.

L’arrivo delle squadre specializzate SAF e USAR

Le operazioni sono proseguite per diverse ore, fino alle 23, quando sul luogo dell’intervento sono arrivati anche gli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale) e gli operatori USAR. L’impiego di personale altamente specializzato si è reso necessario per affrontare le difficoltà legate al recupero dell’animale da una profondità difficile da raggiungere con le normali procedure. Le squadre hanno lavorato per predisporre un sistema capace di consentire il sollevamento della mucca in condizioni di massima sicurezza, valutando ogni fase dell’intervento.

Il recupero con tripode e sistema di paranchi

Per riportare l’animale in superficie, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato un tripode e un sistema di paranchi, strumenti fondamentali per effettuare il sollevamento controllato. La mucca è stata prima imbracata con attenzione e successivamente sollevata dal pozzo attraverso il sistema predisposto dai soccorritori. Una procedura delicata, che ha richiesto precisione e coordinamento tra le diverse squadre impegnate, considerando il peso dell’animale e le difficoltà ambientali del luogo.