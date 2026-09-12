Messina, lo Stretto Pride attraversa la città: Palazzo Zanca si illumina con i colori dell’arcobaleno

È in corso a Messina lo Stretto Pride 2026, la manifestazione dedicata alla promozione dei diritti, dell’inclusione e del rispetto delle differenze, accompagnata dallo slogan “Sulla rotta dei diritti”. La città si è animata con migliaia di partecipanti che hanno preso parte al corteo, partito dal punto di ritrovo di piazza Antonello e diretto verso piazza Unione Europea. Una lunga sfilata colorata da striscioni, bandiere e cori, in un clima di festa e partecipazione. A sostegno dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale di Messina ha scelto di manifestare la propria adesione attraverso un gesto simbolico: sulla balconata di Palazzo Zanca è stato esposto il drappo dello Stretto Pride. Inoltre, il Palazzo municipale sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno fino a domani, domenica 13 settembre.

La città si colora per il messaggio di inclusione

La scelta di illuminare Palazzo Zanca con i colori dell’arcobaleno si inserisce nel percorso di partecipazione istituzionale alla manifestazione. L’obiettivo, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, è quello di accompagnare simbolicamente il Pride e il suo messaggio, portando nel cuore della città un richiamo alla necessità di costruire una comunità fondata sul rispetto reciproco. La presenza del drappo sulla sede istituzionale rappresenta inoltre un elemento di visibilità per un evento che punta a coinvolgere non soltanto chi partecipa direttamente al corteo, ma tutta la cittadinanza.

Anche ATM sostiene lo Stretto Pride: messaggi sui mezzi pubblici

Anche ATM S.p.A., l’azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino, ha rinnovato il proprio sostegno allo Stretto Pride in occasione della quinta edizione della manifestazione. Per accompagnare l’evento, nelle pensiline del trasporto pubblico cittadino sono stati affissi i materiali dedicati al Pride, diffondendo il messaggio di inclusione, rispetto e tutela dei diritti anche negli spazi della città frequentati quotidianamente da residenti e visitatori. Una scelta che porta il tema della manifestazione fuori dai luoghi del corteo, inserendolo nella quotidianità urbana attraverso i servizi pubblici.