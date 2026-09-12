Messina, mercoledì l’ultimo saluto alle quattro vittime del crollo di Pistunina: funerali al Duomo

È arrivato il momento dell’ultimo saluto per le quattro vittime del drammatico crollo del palazzo di famiglia a Pistunina, a Messina, avvenuto lo scorso 30 luglio. La magistratura ha dato il via libera alla restituzione dei resti di Sara, Rosa, Carmelo Leone e Santino Magazzù, dopo il completamento degli accertamenti tecnici effettuati dai Ris sulle tracce biologiche rinvenute tra le macerie dell’edificio crollato. Le esequie sono state fissate per mercoledì 16 settembre al Duomo di Messina.

Il Duomo di Messina accoglierà l’ultimo abbraccio alle quattro vittime

La celebrazione dei funerali inizierà alle 10:30 e sarà presieduta dall’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, che guiderà il momento di raccoglimento e preghiera per le quattro persone scomparse nel tragico incidente. Sarà una giornata di profonda commozione per la comunità messinese, che si stringerà attorno ai familiari delle vittime del crollo di Pistunina, una tragedia che ha segnato profondamente la città. Dopo settimane caratterizzate dall’attesa degli esami e dalle procedure necessarie per l’identificazione, ora i parenti potranno finalmente dare un volto definitivo al proprio dolore attraverso il rito funebre.

Gli accertamenti dei Ris sulle macerie del palazzo crollato

La restituzione dei resti è stata possibile soltanto dopo la conclusione degli accertamenti disposti dalla magistratura. Le verifiche condotte dai Ris hanno riguardato le tracce biologiche recuperate nell’area del crollo, un passaggio necessario per completare le procedure di identificazione delle vittime. Le operazioni investigative e tecniche si sono rese indispensabili a causa delle condizioni in cui sono stati recuperati i resti dopo il cedimento dell’edificio, consentendo di fornire alla Procura gli elementi necessari per autorizzare la riconsegna alle famiglie. Con il nulla osta arrivato nelle ultime ore, si apre dunque la fase dell’addio e della celebrazione religiosa.