Messina, mensa scolastica ancora ferma: Gioveni chiede chiarezza sui tempi di avvio

“Quando partirà effettivamente il servizio mensa nelle scuole?”. A porre questo interrogativo all’Amministrazione e alla Messina social city è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha raccolto le rimostranze e i dubbi di parecchi genitori. “Ogni anno non si registra una puntuale programmazione del servizio che già di per sé risulta incoerente sull’indirizzo politico dato per la gestione – evidenzia Gioveni – in quanto nonostante (solo sulla carta) venga gestito in house attraverso la Messina social city, ogni anno l’azienda lo esternalizza; in più sembra mancare una sorta di coordinamento sulle varie fasi da programmare o adempimenti da adottare in relazione alle esigenze organizzative delle varie scuole e famiglie”.

“Ad oggi, infatti – prosegue il consigliere – le scuole non sembra abbiano ancora emanato gli avvisi alle famiglie, per cui queste ultime non hanno nemmeno potuto presentare le relative istanze di interesse. È il momento quindi di fare chiarezza – conclude Gioveni – e soprattutto capire, nell’interesse anche di tanti genitori che lavorano e che devono conciliare i propri orari con quelli di uscita da scuola dei propri figli, quanto tempo ancora occorrerà per l’avvio del servizio di refezione scolastica”.