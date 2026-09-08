Messina, limite di velocità a 20 km/h su due strade provinciali a Castroreale: i tratti interessati

La Città Metropolitana di Messina ha disposto la riduzione della velocità sulla S.P. 85 di Castroreale e sulla S.P. 87 di Bafia dopo le verifiche sulla pavimentazione stradale: il provvedimento resterà in vigore fino al completamento degli interventi di manutenzione

Castroreale

Limite di velocità di 20 km/h su due strade provinciali del territorio di Castroreale. La Città Metropolitana di Messina ha adottato il provvedimento sulla S.P. 85 di Castroreale e sulla S.P. 87 di Bafia, a seguito delle verifiche eseguite dal Servizio Manutenzione Stradale. Sulla S.P. 85, la prescrizione riguarda il segmento compreso tra il km 4+500 e il km 4+600, dove il progressivo deterioramento dell’asfalto ha determinato una marcata irregolarità della superficie viabile. Sulla S.P. 87 di Bafia, invece, il limite è stato introdotto tra il km 0+300 e il km 0+400, in corrispondenza di un accentuato dislivello della pavimentazione rilevato all’ingresso dell’arteria. La conformazione della sede stradale rende necessario procedere con particolare prudenza per evitare sbandamenti e sollecitazioni ai veicoli.

La III Direzione “Viabilità e Protezione Civile” ha disposto la limitazione in entrambe le direzioni di marcia. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e prevede l’installazione della segnaletica di pericolo e di preavviso nei punti interessati. Il limite resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di regolare percorribilità, attraverso gli interventi di manutenzione necessari sulle due arterie. I provvedimenti si inseriscono nell’attività di controllo della rete viaria provinciale, che consente di adottare tempestivamente prescrizioni specifiche nei punti in cui le condizioni della strada richiedono una riduzione della velocità.

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