Messina, libri scolastici usati per aiutare le famiglie: al via la 5ª edizione del Mercatino in Piazza Unione Europea

È stata inaugurata a Messina la quinta edizione del Mercatino dei Libri Usati, un appuntamento ormai consolidato che punta a offrire un sostegno concreto alle famiglie in vista del nuovo anno scolastico. All’apertura dell’iniziativa ha partecipato anche il sindaco Federico Basile, che ha voluto sottolineare il valore sociale di un progetto capace di unire diritto allo studio, solidarietà e attenzione all’ambiente. Il Mercatino del Libro Usato, ospitato in Piazza Unione Europea, rappresenta un’occasione per favorire il riutilizzo dei testi scolastici e consentire a studenti e famiglie messinesi di affrontare con maggiore serenità i costi legati alla scuola. L’iniziativa proseguirà fino al 3 settembre, confermandosi come uno degli appuntamenti dedicati alle politiche di sostegno alla comunità studentesca.

Basile: “sostenere gli studenti e le loro famiglie significa investire sul futuro della nostra città”

Durante l’apertura della manifestazione è intervenuto il sindaco Federico Basile, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa come esempio di collaborazione e attenzione verso le nuove generazioni. “Questa iniziativa rappresenta un piccolo gesto che produce un grande valore sociale – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. Sostenere gli studenti e le loro famiglie significa investire sul futuro della nostra città. Il Mercatino del Libro Usato è diventato negli anni un appuntamento atteso, capace di coniugare solidarietà, rispetto per l’ambiente e attenzione alle esigenze delle nuove generazioni”. Le parole del primo cittadino sottolineano il ruolo del Mercatino del Libro Usato non soltanto come servizio pratico per le famiglie, ma anche come momento di partecipazione cittadina, in cui il principio della condivisione diventa uno strumento per rafforzare il senso di comunità.

Comune di Messina e Consulta Provinciale degli Studenti insieme per il diritto allo studio

L’iniziativa è promossa dal Comune di Messina attraverso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti. La sinergia tra istituzioni e rappresentanti del mondo studentesco ha permesso negli anni di consolidare il progetto, rendendolo un punto di riferimento per numerose famiglie della città. Il coinvolgimento dei giovani nella realizzazione dell’iniziativa rafforza inoltre il messaggio legato alla partecipazione attiva e alla costruzione di una comunità più attenta alle necessità delle nuove generazioni.