Messina, lavori sulla Panoramica: una corsia chiusa per due settimane, scattano le modifiche al traffico

Fino al 2 ottobre modifiche alla viabilità sulla S.P. 43/Bis: stop temporaneo alla corsia lato valle in direzione Palermo e limite di velocità a 30 km/h per consentire le operazioni di cantiere

SP.43bis Panoramica dello Stretto

Scatteranno lunedì 21 settembre le modifiche temporanee alla circolazione sulla S.P. 43/Bis “Panoramica dello Stretto”. Fino al 2 ottobre, dalle 7.30 alle 16.30, sarà chiusa al transito una corsia della carreggiata in direzione Palermo, lato valle, all’altezza del km 3+600, dove sarà istituito anche il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento della Città Metropolitana di Messina fa seguito alla richiesta della ditta esecutrice dei lavori, finalizzata a consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera necessari alla costruzione di un nuovo fabbricato.

La disposizione è stata adottata per garantire condizioni di sicurezza durante le lavorazioni e tutelare la pubblica e privata incolumità. Gli automobilisti sono invitati a rispettare la segnaletica temporanea e a procedere con particolare prudenza in prossimità dell’area interessata.

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