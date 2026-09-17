Messina, lavori sulla Panoramica: una corsia chiusa per due settimane, scattano le modifiche al traffico

Scatteranno lunedì 21 settembre le modifiche temporanee alla circolazione sulla S.P. 43/Bis “Panoramica dello Stretto”. Fino al 2 ottobre, dalle 7.30 alle 16.30, sarà chiusa al transito una corsia della carreggiata in direzione Palermo, lato valle, all’altezza del km 3+600, dove sarà istituito anche il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento della Città Metropolitana di Messina fa seguito alla richiesta della ditta esecutrice dei lavori, finalizzata a consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera necessari alla costruzione di un nuovo fabbricato.

La disposizione è stata adottata per garantire condizioni di sicurezza durante le lavorazioni e tutelare la pubblica e privata incolumità. Gli automobilisti sono invitati a rispettare la segnaletica temporanea e a procedere con particolare prudenza in prossimità dell’area interessata.