Messina, lavori per la Stazione Meteorologica di Timeto: senso unico alternato sulla S.P. 122

Sarà temporaneamente modificata la circolazione sulla S.P. n. 122 del Pattese, nel territorio di Librizzi, in provincia di Messina, per permettere l’allestimento del cantiere della Stazione Meteorologica di Timeto a Murmari. La modifica interesserà il tratto compreso tra il km 9+750 e il km 9+850 e sarà attiva dal 14 al 18 settembre 2026. In questi giorni, il transito sarà disciplinato con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Il restringimento della carreggiata necessario per le attività non permetterà di mantenere il normale doppio senso di marcia.

La soluzione adottata permetterà di far proseguire il traffico, garantendo al contempo condizioni di sicurezza adeguate per chi percorre la strada e per il personale impegnato nei lavori. Il provvedimento nasce dall’istanza presentata da CAE S.p.A. per l’allestimento del cantiere e la realizzazione delle attività previste nell’ambito dell’intervento.