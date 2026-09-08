Messina, lavori al muro di contenimento a Sant’Angelo di Brolo: chiusa la S.P.A. 271

Disposta la chiusura temporanea della S.P.A. 271 “Fosso Pino – Annunziata – S. Antonio” per consentire i lavori di rifacimento del muro di contenimento in località Lisicò. L’interdizione al transito, richiesta dal Comune di Sant’Angelo di Brolo e disposta dalla Città Metropolitana di Messina, sarà in vigore dal 10 al 25 settembre 2026, tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.00. Durante le ore di chiusura, gli automobilisti dovranno utilizzare il percorso alternativo individuato lungo la S.P.A. “Cavallo Pastorio – S. Orsola – S. Venera”.

A regolamentare la viabilità sarà un’apposita segnaletica, compresa quella di preavviso, che verrà installata dall’impresa incaricata dei lavori e accompagnerà gli utenti lungo il percorso della deviazione. Il rispetto dell’interdizione sarà verificato dalla Polizia Metropolitana, dalla Polizia Municipale e dagli altri organi competenti, chiamati a vigilare sulla corretta applicazione del provvedimento.