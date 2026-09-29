Messina, la SP 115 chiude per lavori di messa in sicurezza: viabilità deviata sulla SP 110

Dal 1° ottobre 2026 sarà chiusa al transito la SP 115, nel territorio comunale di Tripi, all’altezza del km 3+500 circa, per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un muro di contenimento su pali. Il provvedimento, emanato dalla Città Metropolitana di Messina, si rende necessario con l’avvio delle opere di fondazione, una fase particolarmente delicata che richiede l’interdizione della circolazione nel tratto interessato, così da consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e tutelare automobilisti, residenti e personale impegnato nel cantiere.

L’opera di sostegno consentirà di consolidare il tratto stradale e di migliorarne le condizioni di stabilità. La chiusura resterà in vigore fino al completamento dei pali di fondazione e alla verifica delle condizioni necessarie per la riapertura al traffico. Durante questo periodo, il collegamento sarà garantito attraverso la SP 110, con passaggio dalla frazione San Cono, nel territorio comunale di Tripi. L’intervento rientra nelle attività della Città Metropolitana di Messina finalizzate al consolidamento e alla messa in sicurezza della rete viaria provinciale.