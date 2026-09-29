Messina, la prevenzione medica entra in parrocchia nel segno dei Santi Cosma e Damiano

Si è svolta presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore di Provinciale a Messina la giornata “La prevenzione entra in parrocchia nel segno dei Santi Cosma e Damiano”, dedicata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà. L’iniziativa, ideata da Don Bartolo e coordinata dal legale esperto di politiche sociali, Silvana Paratore, ha trasformato per una giornata gli spazi della parrocchia in un punto di ascolto, informazione, screening e assistenza sanitaria, mettendo in rete istituzioni, professionisti, associazioni e volontariato. Alla giornata hanno partecipato anche l’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e il presidente della III Municipalità Lino Cucè.

Numerose le attività offerte gratuitamente ai cittadini: screening oncologici, prenotazioni per mammografia e cervice uterina, consegna dei kit per la prevenzione del tumore del colon-retto, vaccinazioni, controlli di pressione e glicemia, elettrocardiogrammi e numerose visite specialistiche in ambito oncologico, senologico, dermatologico, neurochirurgico, internistico e psicologico. Presente anche il Motorhome del Programma Nazionale Equità nella Salute, che ha garantito informazioni e raccolto richieste per visite ginecologiche e odontoiatriche. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla talassemia e alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue, del midollo osseo e degli organi, grazie alla presenza delle associazioni del territorio.

Significativa la partecipazione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina

Significativa la partecipazione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, degli operatori medici, della Misericordia, dell’Inner Wheel Club dello Stretto e dei numerosi volontari della parrocchia, che hanno contribuito all’accoglienza e alla riuscita della giornata. A conclusione, la Santa Messa di ringraziamento e la benedizione del personale sanitario, officiata da Don Bartolo, ha richiamato la figura dei Santi Cosma e Damiano, simbolo di una medicina vissuta come servizio, gratuità e attenzione alla persona. Una giornata che ha portato concretamente la prevenzione vicino ai cittadini, trasformando la parrocchia in uno spazio di salute, ascolto e comunità.