Messina, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo: autorità e agenti riuniti per la Festa del Patrono

La Polizia di Stato di Messina ha celebrato e reso omaggio oggi, 29 settembre, al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa messa officiata, presso la basilica di S.Antonio di Padova, da S.E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e concelebrata, con gli altri sacerdoti, da Padre Giovanni Ferrari, Assistente Spirituale della Polizia di Stato. Al momento di preghiera e di incontro hanno preso parte le massime Autorità civili, politiche, giudiziarie e militari, i funzionari ed i poliziotti in servizio nel territorio messinese, nonché i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i rappresentanti dell’A.N.P.S. con i loro familiari.

A tutti loro il Questore La Rosa si è rivolto al termine della liturgia, rinnovando l’affidamento a San Michele Arcangelo e ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente al servizio della comunità.