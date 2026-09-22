Messina, la frase sulla “troppa democrazia” accende la polemica politica: arriva la replica a Pergolizzi

È polemica politica a Messina dopo le dichiarazioni del consigliere comunale Pergolizzi, esponente di Sud chiama Nord, rilasciate nel corso di un’intervista a un’emittente locale, durante la quale avrebbe affermato che “la troppa democrazia è un danno”. Le parole hanno suscitato la reazione del gruppo consiliare “Scurria sindaco”, che ha diffuso una nota critica nei confronti dell’esponente politico, sottolineando il ruolo istituzionale ricoperto da Pergolizzi, oggi vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Messina ed ex presidente dell’Aula. Al centro del confronto c’è il tema del rapporto tra democrazia, partecipazione politica e funzionamento delle istituzioni, con il gruppo di opposizione che contesta quella che definisce una “insofferenza” verso i meccanismi democratici.

La frase sulla “troppa democrazia” accende il dibattito politico a Messina

La vicenda nasce dalle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Pergolizzi durante un’intervista televisiva. Il passaggio relativo alla democrazia ha provocato la reazione del gruppo Scurria sindaco, che ha espresso sorpresa per le parole pronunciate. “Abbiamo ascoltato con incredulità le dichiarazioni rilasciate dal consigliere Pergolizzi nel corso di un’intervista a un’emittente locale, nella quale ha sostenuto che ‘la troppa democrazia è un danno’”, si legge nella nota. Il gruppo consiliare afferma di non conoscere il riferimento preciso delle dichiarazioni. “Non sappiamo a cosa, e soprattutto a chi, si riferisse l’esponente di SCN quando ha pronunciato queste parole”, prosegue il documento. Secondo il gruppo “Scurria sindaco”, la frase assumerebbe un peso particolare proprio perché pronunciata da un rappresentante delle istituzioni.“Una frase che sorprende ancora di più se pronunciata da chi ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale e oggi continua a svolgere un ruolo politico e istituzionale (Vice Presidente vicario)”, evidenzia la nota.

“La democrazia non è un eccesso da limitare”: la replica del gruppo Scurria sindaco

Nel documento diffuso alla stampa, il gruppo consiliare difende il valore del confronto democratico come elemento fondamentale della vita pubblica. “La democrazia non è un eccesso da limitare quando diventa scomoda. È il sistema attraverso il quale vengono garantiti il confronto, la partecipazione, la libertà di espressione e il rispetto delle regole”, afferma la nota. Secondo il gruppo, proprio il sistema democratico consente anche la possibilità di esprimere opinioni controverse o critiche. “È proprio grazie alla democrazia e alle libertà conquistate anche attraverso il sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi chiunque, compreso un rappresentante delle istituzioni, può esprimere pubblicamente le proprie opinioni, anche quando risultano discutibili o provocatorie”. Da qui la riflessione proposta dal gruppo sul presunto paradosso contenuto nella frase contestata. “Ed è proprio questo il paradosso che dovrebbe far riflettere: chi può affermare pubblicamente che ‘la troppa democrazia è un danno’ può farlo proprio perché vive in un sistema democratico che garantisce la libertà di parola e di espressione”.

Il nodo del ruolo istituzionale e delle regole del confronto

La critica del gruppo Scurria sindaco non riguarda, secondo quanto riportato nella nota, il diritto del consigliere Pergolizzi di esprimere la propria opinione, ma il rapporto tra libertà individuale e responsabilità istituzionale. “Il punto non è impedire a qualcuno di esprimere una posizione”, sottolinea il gruppo. “Al contrario: la libertà di esprimere anche idee che non condividiamo è parte essenziale della democrazia”. Il tema sollevato riguarda invece il ruolo di chi ricopre incarichi pubblici. “Il punto è ricordare che chi ha scelto di svolgere un ruolo politico e istituzionale dovrebbe essere il primo a difendere le regole, le procedure e gli spazi di partecipazione che rendono possibile il confronto”. Secondo il gruppo consiliare, il dibattito politico può essere acceso e caratterizzato da posizioni profondamente diverse, ma deve comunque mantenersi all’interno del rispetto delle regole democratiche.

Messina, il confronto politico resta acceso

La polemica si inserisce nel più ampio dibattito politico cittadino, in una fase nella quale il Consiglio comunale di Messina è spesso teatro di confronti tra maggioranza e opposizione su temi amministrativi e istituzionali. Secondo Scurria sindaco, la pluralità delle opinioni rappresenta un elemento fondamentale della vita pubblica. “A Messina il dibattito politico può essere anche duro e le posizioni possono essere profondamente differenti. Ma il confronto non può prescindere dal rispetto delle regole democratiche”, si legge nella nota. Il gruppo conclude ribadendo la propria posizione sul valore della partecipazione e del dissenso. “La democrazia non è ‘troppa’ quando consente di discutere, dissentire e partecipare. È semplicemente democrazia”. E aggiunge: “E chi ricopre incarichi pubblici dovrebbe sentirsi impegnato, prima di tutto, a difenderla”.

La replica politica: “la democrazia può essere scomoda, ma non è mai troppa”

Nella parte finale della nota, il gruppo Scurria sindaco ribadisce che il confronto democratico comporta inevitabilmente anche difficoltà e contrapposizioni. “Perché la democrazia può essere scomoda, può essere faticosa, può imporre il confronto. Ma non è mai troppa quando garantisce libertà, partecipazione e diritti”, conclude il gruppo consiliare. La vicenda apre dunque un nuovo fronte di discussione nella politica messinese, con al centro non un provvedimento amministrativo ma il significato e il ruolo della democrazia all’interno delle istituzioni locali.