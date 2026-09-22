“Messina, la Città Nuova e le sue Mura”, a Palazzo dei Leoni la presentazione del concorso fotografico Lions

Si terrà domani, 23 settembre 2026, alle ore 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, la conferenza di presentazione della XII edizione del Concorso fotografico “Messina, la Città Nuova e le sue Mura”, promosso dalla Città Metropolitana di Messina e dal Lions Club Messina Host, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Messina e con il supporto storico-architettonico della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina. L’iniziativa, inserita nel percorso di realizzazione del Calendario Lions 2027, è dedicata alla riscoperta delle antiche mura di Messina e delle testimonianze che ne documentano ancora oggi la presenza nel tessuto urbano. Attraverso la fotografia, i partecipanti saranno chiamati a osservare e interpretare queste testimonianze, mettendone in luce il valore storico e architettonico e il legame con le trasformazioni che hanno interessato la città nel tempo.

Nel corso della conferenza saranno illustrate le modalità di partecipazione

Nel corso della conferenza saranno illustrate le modalità di partecipazione e le attività previste per la nuova edizione, che coinvolgerà i giovani dell’associazionismo messinese e gli studenti delle ultime due classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio cittadino. La manifestazione rinnova così la collaborazione tra istituzioni, scuola e mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della storia e del patrimonio architettonico della città e di stimolare una maggiore attenzione verso le testimonianze delle antiche mura ancora presenti sul territorio. La fotografia diventa, in questo percorso, uno strumento di osservazione, documentazione e racconto della memoria urbana.