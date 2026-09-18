Messina, interventi sui torrenti: servono 600 mila euro per pulizia e risagomatura degli alvei

La prevenzione del rischio idrogeologico torna al centro dell’azione amministrativa del Comune di Messina in vista dell’arrivo della stagione autunnale. L’assessore comunale Liana Cannata, insieme ai tecnici dell’Ente e dell’Autorità di Bacino, ha effettuato un sopralluogo lungo i torrenti cittadini per verificare lo stato degli alvei e individuare le necessità di intervento più urgenti. Dalle verifiche è emersa la necessità di un intervento straordinario per circa 600 mila euro destinato alla pulizia e alla risagomatura dei corsi d’acqua, una misura ritenuta fondamentale per migliorare la capacità di deflusso delle acque piovane e ridurre le criticità legate agli episodi di maltempo.

Messina, controlli sui torrenti prima dell’autunno: l’obiettivo è prevenire le emergenze

L’ispezione ha riguardato diversi tratti della rete idraulica cittadina con l’obiettivo di valutare le condizioni degli alvei dei torrenti e verificare la presenza di eventuali accumuli di detriti, ostacoli o situazioni che potrebbero compromettere il regolare scorrimento delle acque durante le precipitazioni più intense. L’attività di controllo si inserisce nel quadro delle azioni di manutenzione del territorio programmate dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione alla sicurezza delle aree maggiormente esposte ai fenomeni atmosferici estremi. L’assessore Liana Cannata ha spiegato che il sopralluogo è stato realizzato insieme ai tecnici comunali e agli specialisti dell’Autorità di Bacino per avere una valutazione puntuale delle condizioni dei torrenti cittadini.

Pulizia e risagomatura dei torrenti: previsti interventi per 3 milioni di euro complessivi

Nel corso delle verifiche, l’amministrazione ha evidenziato l’esigenza di un nuovo stanziamento da circa 600 mila euro per interventi di pulizia e risagomatura dei corsi d’acqua. Queste risorse si aggiungono ai lavori già programmati e in fase di esecuzione da parte del Comune di Messina, finanziati attraverso i fondi PON Metro Plus 21-27, per un valore complessivo di 2 milioni e 500 mila euro. Si tratta di interventi che puntano a migliorare la funzionalità idraulica dei torrenti attraverso la rimozione di materiali accumulati nel tempo e il ripristino delle condizioni necessarie per garantire il corretto passaggio delle acque meteoriche. La manutenzione degli alvei rappresenta infatti uno degli strumenti principali per contrastare gli effetti delle piogge intense e limitare il rischio di allagamenti nelle aree urbane.

Sicurezza idrogeologica, il Comune punta sulla prevenzione prima del maltempo

La gestione dei torrenti cittadini rappresenta un tema particolarmente delicato per un territorio come quello messinese, caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua che attraversano aree urbanizzate e che, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, possono diventare elementi di criticità. Per questo motivo l’amministrazione ribadisce la necessità di intervenire con una strategia basata sulla prevenzione, anticipando le emergenze attraverso controlli, manutenzioni e opere di messa in sicurezza. “La prevenzione e la sicurezza idrogeologica del territorio passano da un’azione tempestiva e costante: mettere in sicurezza la nostra comunità prima dell’arrivo del maltempo resta la priorità assoluta”. Il programma di interventi sui torrenti di Messina punta quindi a garantire una maggiore sicurezza del territorio, attraverso un insieme di opere finalizzate al ripristino degli alvei e al miglioramento della capacità di smaltimento delle acque durante la stagione delle piogge.