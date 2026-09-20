Messina, incidente viale Boccetta: auto si ribalta, un ferito

Paura a Messina dove un’auto si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento, lungo il viale Boccetta L’incidente ha richiamato immediatamente l’attenzione di automobilisti e residenti della zona, con l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine per gestire la situazione. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sarebbe rimasta coinvolta una sola vettura ed una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco.