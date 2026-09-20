Messina, incidente viale Boccetta: auto si ribalta, un ferito

L’incidente nel pomeriggio lungo una delle arterie principali della città: sul posto le forze dell'ordine e vigili del fuoco per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza la zona. La dinamica è ancora da chiarire

auto ribaltata
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Paura a Messina dove un’auto si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento, lungo il viale Boccetta L’incidente ha richiamato immediatamente l’attenzione di automobilisti e residenti della zona, con l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine per gestire la situazione. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sarebbe rimasta coinvolta una sola vettura ed una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Leggi altri articoli di Messina
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google