Messina, incidente sulla SS113: scontro frontale tra due auto, due feriti in ospedale

Paura sulla SS113 nel territorio di Merì, in provincia di Messina, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi. Il sinistro, avvenuto in corrispondenza del km 41,868, ha visto lo scontro tra due automobili, mentre un terzo veicolo risultava fermo in sosta. Secondo le prime informazioni disponibili, sarebbero due le persone rimaste ferite nell’impatto. Entrambe sono state soccorse e trasportate negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, ma fortunatamente non sarebbero in condizioni gravi.

SS113 chiusa temporaneamente al traffico dopo lo scontro

A seguito dell’incidente, la SS113 è stata temporaneamente chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti necessari. A comunicarlo è stata Anas, che ha reso noto l’intervento delle proprie squadre sul posto per la gestione della viabilità e per permettere il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La chiusura del tratto si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire agli operatori di lavorare senza interferenze nella zona interessata dal sinistro.

Sul posto Anas e Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas e i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie dopo lo scontro. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Restano infatti ancora da chiarire le cause che hanno portato alla collisione frontale tra le due auto. Gli accertamenti dei Carabinieri serviranno a stabilire la sequenza precisa degli eventi, eventuali responsabilità e le condizioni della carreggiata al momento dello schianto.