Messina, incidente sul viadotto Ritiro: auto contro il guardrail, un morto

Dramma nella notte a Messina, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sul viadotto Ritiro, lungo la tangenziale in direzione Nord. Secondo le prime informazioni, un’auto è andata a schiantarsi contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto il conducente del mezzo è deceduto, mentre la moglie che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico di Messina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Restano ancora da stabilire le cause che hanno portato allo schianto. Gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto e se abbiano inciso eventuali fattori esterni. Saranno gli approfondimenti delle autorità competenti a fornire un quadro più preciso sulla dinamica e sulle cause della tragedia.