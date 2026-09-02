Messina: incentivi “MuoviMe”, prorogata la scadenza per presentare le richieste

L’Amministrazione comunale comunica che, al fine di offrire un’ulteriore opportunità a coloro che non sono riusciti a presentare nei tempi previsti la richiesta di incentivo “MuoviMe”, progetto di mobilità sostenibile promosso dal Comune di Messina e da ATM per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, la piattaforma https://muovime.comune.messina.it/ resterà operativa per ulteriori 15 giorni. Fino al 15 settembre 2026 sarà pertanto possibile inoltrare le richieste di incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita o muscolari, ad uso urbano non sportivo, e mezzi di micromobilità equiparati a un velocipede, quali i monopattini, esclusivamente nell’ambito dei Protocolli d’Intesa già sottoscritti con il Comune di Messina entro il 31 agosto 2026.

La nuova scadenza per la presentazione delle richieste è quindi fissata al 15 settembre 2026. Si precisa che, dal 2 al 15 settembre 2026, non sarà possibile presentare nuove richieste di adesione finalizzate alla stipula di ulteriori Protocolli d’Intesa. Restano pertanto valide le condizioni e le modalità previste nell’ambito dei Protocolli d’Intesa già sottoscritti.