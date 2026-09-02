Messina: incentivi “MuoviMe”, prorogata la scadenza per presentare le richieste

La piattaforma resterà operativa fino al 15 settembre 2026 per l’inoltro delle domande relative ai Protocolli d’Intesa già sottoscritti con il Comune di Messina entro il 31 agosto 2026

palazzo zanca messina
Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb

L’Amministrazione comunale comunica che, al fine di offrire un’ulteriore opportunità a coloro che non sono riusciti a presentare nei tempi previsti la richiesta di incentivo “MuoviMe”, progetto di mobilità sostenibile promosso dal Comune di Messina e da ATM per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, la piattaforma https://muovime.comune.messina.it/ resterà operativa per ulteriori 15 giorni. Fino al 15 settembre 2026 sarà pertanto possibile inoltrare le richieste di incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita o muscolari, ad uso urbano non sportivo, e mezzi di micromobilità equiparati a un velocipede, quali i monopattini, esclusivamente nell’ambito dei Protocolli d’Intesa già sottoscritti con il Comune di Messina entro il 31 agosto 2026.

La nuova scadenza per la presentazione delle richieste è quindi fissata al 15 settembre 2026. Si precisa che, dal 2 al 15 settembre 2026, non sarà possibile presentare nuove richieste di adesione finalizzate alla stipula di ulteriori Protocolli d’Intesa. Restano pertanto valide le condizioni e le modalità previste nell’ambito dei Protocolli d’Intesa già sottoscritti.

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