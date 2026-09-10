Messina: incendio nella zona di Gazzi, Vigili del fuoco al lavoro

Un incendio sta interessando Messina, con una densa colonna di fumo scuro visibile dalla zona sud del capoluogo peloritano e in particolare dall’area di Gazzi. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un incendio di rifiuti e sterpaglie nell’area ferroviaria. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni per contenere le fiamme e procedere allo spegnimento dell’incendio. L’intervento dei soccorritori è in corso per mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo e limitare la propagazione delle fiamme.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti di Messina, con numerose segnalazioni legate alla presenza della nube scura e al forte odore di bruciato percepito in diverse aree.