Messina, inaugurata “Arte in Villa”: oltre 40 artisti protagonisti della collettiva a Santa Maria Alemanna

Inaugurata a Messina martedì 8 settembre la XVII collettiva di pittura, scultura e grafica “Arte in Villa”, l’evento si concluderà domenica 13, presso l’auditorim di Santa Maria Alemanna ed è stato organizzato dall’Associazione Culturale “Studio d’arte L’Étoile” in sinergia con il Comune di Messina. Il nastro augurale è stato tagliato dal prof. Enzo Caruso Assessore alla Cultura con accanto la dott.ssa Titti Crisafulli, presidente dell’Associazione, la collettiva rimarrà aperta dalle ore 17.30 alle ore 21. Alla collettiva hanno aderito i seguenti artisti provenienti da varie città d’Italia: Rita Anastasi, Giovanna Arena, Augusto Arrotta, Alberto Avila, Gabriella Bertuccini, Rosario Bombaci, Maria Cristina Celi, Giuseppe Ciccia, Aurora Coppolino, Carmen Crisafulli, Nunziatina Titti Crisafulli, Lidia Faraone, Giuseppe Fede, Antonella Gargano, Giuseppe Geraci, Giacomo Giacomarra (GIAKO), Giulio Sebastiano Gimeli (ILEMIG), Angela Giordano, Giuseppe Greco, Domenico Lanfranchi, Caterina Lombardo, Mario Longo, Elena Losi, Tina Luppino, Cettina Mangraviti, Daniela Mauro, Delia Meduri, Morena Meoni, Lidia Monachino, Antonio Ponzio, Rosa Rigano, Valeria Rigano, Giovanni Rinaldo, Santinella Rotondo, Dimitri Salonia, Angelo Savasta, Paolo Lucio Scarfì, Letterio Sciarrone, Franca Scolari Papalia, Donatella Signorino, Ezio Simoncini, Valeria Tigano (VALE), Giovanna Tripodi, Riccardo Velluto (RICKVEL), Natale Zuco (Zuna), le creazioni con nodi marinari di Natale Arena, le creazioni in bozzoli di bachi da seta di Carmela Greco e i quadri a mezzo punto di Marilena Ingegneri.

La cerimonia inaugurale è stata allietata dalle danze coreografiche di Antonella Gargano e dal chitarrista e cantante folk Mimmo Ambriano. L’angolo solidale è stato curato da “Aps Solidarity in Action Ets” di Messina, che opera a Lome in Togo, in aiuto dei minori. Domenica 13, alle ore 18, si terrà un recital poetico a tema libero condotto da Titti Crissafulli al quale parteciperanno numerosi poeti, che reciteranno le loro poesie, confermata la partecipazione del rapper Eros Cardile. La manifestazione si concluderà con la consegna dei cataloghi agli artisti.