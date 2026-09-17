Messina, inaugurata a Camaro “La Piazza di Tutti”: il progetto nato dalla Democrazia partecipata diventa realtà

Un nuovo spazio di incontro e socialità prende vita nel quartiere Camaro a Messina. È stata inaugurata “La Piazza di Tutti”, un’area pensata per diventare punto di riferimento per i residenti e simbolo concreto del valore della partecipazione civica. Il progetto nasce nell’ambito della Democrazia partecipata, lo strumento attraverso cui i cittadini possono proporre e sostenere idee per migliorare i propri territori, ed è stato finanziato con un investimento di 113 mila euro. A ideare l’intervento è stata la giovane messinese Federica Messina, che ha visto trasformarsi la propria proposta in un’opera concreta al servizio della comunità. All’inaugurazione era presente il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadini.

“La Piazza di Tutti”, un nuovo spazio per il quartiere Camaro

L’intervento rappresenta un tassello nel percorso di rigenerazione urbana avviato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire ai quartieri luoghi capaci di favorire la socialità, l’incontro e la condivisione. La nuova piazza nasce infatti come spazio aperto alla comunità, un luogo destinato non soltanto alla fruizione quotidiana dei residenti, ma anche alla costruzione di nuove relazioni tra cittadini. Secondo il sindaco Basile, il progetto testimonia il ruolo centrale della partecipazione nelle scelte amministrative. “Oggi a Camaro abbiamo inaugurato “La Piazza di Tutti”, uno spazio che testimonia il valore civico della partecipazione e la trasformazione delle idee dei cittadini in realtà”. Il primo cittadino ha evidenziato come il coinvolgimento diretto della cittadinanza possa contribuire a individuare esigenze e priorità dei diversi territori della città.

Il progetto nato dalla proposta di una giovane messinese

La realizzazione della nuova area di aggregazione è il risultato di un percorso partito da una proposta presentata attraverso la Democrazia partecipata. L’idea è stata avanzata da Federica Messina, giovane cittadina messinese che ha avuto la possibilità di vedere concretizzato il proprio progetto grazie al finanziamento pubblico previsto dal percorso partecipativo. Un esempio, secondo l’amministrazione comunale, di come le idee nate dal territorio possano tradursi in interventi capaci di migliorare la qualità degli spazi urbani. “Il progetto, finanziato con 113.000 euro attraverso la Democrazia partecipata, è stato ideato dalla giovane messinese Federica Messina, che oggi ha visto la sua idea diventare realtà”, ha spiegato Basile.

Basile: “il nostro metodo di amministrazione mette al centro le persone”

Nel suo intervento, il sindaco di Messina ha ribadito la volontà di costruire un modello amministrativo basato sull’ascolto dei cittadini e sulla valorizzazione dei quartieri. “Il nostro metodo di amministrazione mette al centro le persone, le esigenze dei territori e chi vive quotidianamente i quartieri. È dall’ascolto che nascono interventi di tutti e per tutti”. Secondo Basile, la creazione di nuovi luoghi di incontro rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza alla città, soprattutto nelle aree più periferiche rispetto al centro urbano. “La rigenerazione delle aree urbane e la creazione di nuovi punti di aggregazione rafforzano il senso di comunità, anche in zone più lontane dal centro”, evidenzia.

Partecipazione e quartieri al centro della trasformazione urbana

“La Piazza di Tutti” si inserisce in una strategia più ampia dedicata alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla creazione di occasioni di aggregazione nei diversi quartieri di Messina. Il progetto punta a rafforzare il rapporto tra cittadini e territorio, trasformando aree urbane in luoghi vissuti e condivisi. Un percorso che, nelle parole del sindaco, passa attraverso il coinvolgimento diretto dei messinesi. “I messinesi sono tornati ad amare Messina perché sono protagonisti della sua trasformazione, realizzatori e custodi dei suoi spazi. Una città che si prende cura di chi la vive e che, attraverso la partecipazione, diventa più orgogliosa e amorevole”, sottolinea.

Il coinvolgimento della III Municipalità e dell’Istituto La Pira-Gentiluomo

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato anche la III Municipalità e docenti e studenti dell’Istituto comprensivo “La Pira-Gentiluomo”, coinvolti nel percorso che ha accompagnato la nascita del nuovo spazio. Il contributo delle istituzioni territoriali e del mondo scolastico ha rappresentato un ulteriore elemento di partecipazione collettiva, collegando il progetto alle esigenze della comunità locale. Con l’inaugurazione di “La Piazza di Tutti”, Camaro si dota quindi di un nuovo luogo pubblico destinato a diventare un punto di riferimento per residenti, famiglie e giovani, confermando il ruolo della Democrazia partecipata come strumento per trasformare le proposte dei cittadini in interventi concreti per la città.