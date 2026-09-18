Messina in lutto per la morte di Umberto Famà, ex comandante della Polizia municipale

Messina saluta Umberto Famà, ex comandante della Polizia municipale di Messina, scomparso all’età di 81 anni. La notizia della morte ha suscitato il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della comunità cittadina, che ricorda una figura legata per molti anni al servizio delle istituzioni e alla sicurezza del territorio. A esprimere la vicinanza alla famiglia è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ricordato il percorso umano e professionale di Famà, sottolineandone il ruolo svolto negli anni alla guida dei corpi di Polizia municipale di diverse realtà della provincia. Messinese, Umberto Famà aveva costruito la propria formazione anche attraverso l’esperienza presso l’Accademia militare di Modena, maturando una preparazione orientata al servizio pubblico e alla gestione delle istituzioni.

Una lunga carriera al servizio delle istituzioni e del territorio

Nel corso della sua carriera, Umberto Famà ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi Comuni dell’area metropolitana di Messina. Oltre ad aver guidato la Polizia municipale di Messina, ha svolto il ruolo di comandante anche a Milazzo, Taormina e Villafranca Tirrena, contribuendo alla gestione dei servizi di polizia locale e al rapporto quotidiano tra istituzioni e cittadini. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato da un impegno costante nel campo della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla tutela della legalità, alla sicurezza urbana e al funzionamento dei servizi destinati alla collettività.

Il cordoglio del sindaco Basile: “una perdita per la nostra comunità”

Il sindaco Federico Basile ha espresso il dolore della città per la scomparsa dell’ex comandante. “La scomparsa di Umberto Famà rappresenta una perdita per la nostra comunità e per quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali – dichiara il sindaco Federico Basile –. È stato un uomo delle istituzioni, un professionista che ha dedicato il proprio impegno al servizio della collettività, con senso del dovere, competenza e dedizione”. Nel suo messaggio, il primo cittadino ha ricordato anche il valore del lavoro svolto da Famà nei diversi incarichi ricoperti nel territorio. “Il suo percorso professionale, che lo ha visto alla guida della Polizia municipale in diverse realtà della nostra città metropolitana, testimonia il valore del servizio che ha svolto nel corso degli anni”, ha aggiunto Basile.

La vicinanza del Comune alla famiglia di Umberto Famà

Nel messaggio di cordoglio, il sindaco ha rivolto un pensiero alla famiglia dell’ex comandante, esprimendo la vicinanza dell’intera comunità messinese. “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della città di Messina rivolgo alla famiglia di Umberto Famà le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore”, ha dichiarato Basile. L’Amministrazione comunale si è stretta ai familiari e a tutte le persone che hanno conosciuto e stimato Famà, ricordandone il contributo professionale e umano. La scomparsa dell’ex comandante lascia il ricordo di una figura che ha dedicato una parte significativa della propria vita al servizio pubblico, rappresentando per molti anni un punto di riferimento nel sistema della Polizia municipale e delle istituzioni locali.