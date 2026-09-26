Messina, il sindaco Basile in Consiglio comunale: lunedì la relazione di inizio mandato

Il Consiglio Comunale di Messina si riunirà in seduta straordinaria lunedì 28 settembre alle ore 18.00 nell’Aula Consiliare di Palazzo Zanca per affrontare uno dei passaggi istituzionali più rilevanti dell’avvio del nuovo percorso amministrativo: la relazione di inizio mandato del sindaco Federico Basile. La seduta sarà dedicata all’illustrazione del documento, al confronto politico e al dibattito in aula sugli indirizzi programmatici e politico-amministrativi dell’Amministrazione comunale per il mandato in corso. Un appuntamento che rappresenta un momento di verifica pubblica del programma dell’Amministrazione e un’occasione per mettere a confronto maggioranza e opposizione sulle priorità strategiche per la città dello Stretto.

La relazione di inizio mandato arriva in Consiglio comunale

Al centro dei lavori dell’Aula di Palazzo Zanca ci sarà dunque la relazione di inizio mandato 2026 del sindaco Federico Basile, documento che fotografa la situazione dell’Ente e definisce gli orientamenti dell’azione amministrativa nei prossimi anni. La convocazione prevede una fase iniziale dedicata alla presentazione della relazione da parte del primo cittadino, seguita dal dibattito consiliare e dal confronto sui programmi e sulle scelte che guideranno la gestione del Comune di Messina. Il Consiglio comunale sarà quindi chiamato a discutere non soltanto gli aspetti tecnici del documento, ma anche la visione complessiva dell’Amministrazione rispetto ai principali temi cittadini: sviluppo, servizi, infrastrutture, politiche sociali, mobilità e gestione delle risorse pubbliche.