Messina, il porto si riempie di crocieristi: tre navi e oltre 9 mila persone in città

Una giornata che conferma il ruolo sempre più centrale di Messina nel settore crocieristico del Mediterraneo. Il porto peloritano ha accolto contemporaneamente tre navi da crociera, trasformandosi in un punto di arrivo per migliaia di visitatori e operatori del settore. A bordo delle navi Regatta di Oceania Cruises, Norwegian Gem di Norwegian Cruise Line e Azura di P&O Cruises erano presenti complessivamente quasi 9.100 persone, tra passeggeri ed equipaggi. Un movimento significativo per la città e per l’intero territorio, che rafforza il peso del comparto crocieristico come elemento strategico per l’economia locale. La presenza simultanea di tre grandi unità navali rappresenta infatti un importante risultato per lo scalo portuale di Messina, sempre più inserito nelle rotte delle principali compagnie internazionali e capace di offrire ai visitatori un punto di accesso privilegiato verso il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Sicilia.

Tre navi da crociera a Messina: oltre 6.300 turisti arrivati in città

Nel dettaglio, il porto di Messina ha accolto la Regatta di Oceania Cruises, con 655 passeggeri e circa 400 membri dell’equipaggio. La nave appartiene a una compagnia internazionale conosciuta per un’offerta crocieristica orientata alla qualità e alla scoperta delle destinazioni visitate. Accanto alla Regatta è arrivata la Norwegian Gem di Norwegian Cruise Line, una delle navi che ha portato il maggior numero di ospiti: 2.642 passeggeri e circa 1.070 componenti dell’equipaggio. A completare il quadro la Azura di P&O Cruises, che ha raggiunto il porto messinese con 3.089 passeggeri e circa 1.200 membri dell’equipaggio. La somma dei passeggeri presenti sulle tre navi supera quindi quota 6.300 crocieristi, ai quali si aggiungono quasi 2.700 membri degli equipaggi, per un totale di circa 9.100 persone coinvolte nella giornata.

Messina e il turismo crocieristico: una risorsa per l’economia del territorio

L’arrivo contemporaneo di tre navi rappresenta un’occasione importante per l’intera filiera dell’accoglienza. Ogni sbarco di migliaia di passeggeri genera infatti un indotto che coinvolge numerosi settori economici della città e dell’area metropolitana. Dal commercio alla ristorazione, dalla mobilità ai servizi turistici e culturali, il passaggio dei crocieristi offre nuove opportunità per operatori e imprese locali, contribuendo alla valorizzazione delle attività che ruotano attorno alla presenza dei visitatori. Per una città come Messina, dotata di un patrimonio storico e culturale significativo e collocata in una posizione strategica nello Stretto, il turismo crocieristico rappresenta un segmento in grado di ampliare la stagione turistica e favorire una maggiore distribuzione dei flussi. Le migliaia di persone che arrivano con le navi non rappresentano soltanto numeri legati al traffico portuale, ma potenziali ambasciatori del territorio, chiamati a vivere un’esperienza breve ma intensa tra monumenti, tradizioni, gastronomia e paesaggi siciliani.