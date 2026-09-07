Messina, il gesto eroico di Natale Schepis: il Comune gli conferisce un riconoscimento per aver salvato due vite

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato oggi, lunedì 7 settembre 2026, il signor Natale Schepis per consegnargli un Attestato di Riconoscimento a nome della Città di Messina, quale testimonianza di gratitudine e pubblico apprezzamento per il coraggioso intervento con cui ha contribuito a salvare la vita di una madre e della figlia, in difficoltà nelle acque antistanti la nuova passeggiata dell’Agorà dello Stretto, nell’area dell’ex Fiera. Un gesto di grande altruismo e senso civico che ha visto Schepis intervenire con tempestività e determinazione, mettendo a disposizione la propria esperienza e affrontando il mare per raggiungere e portare in salvo le due persone in difficoltà.

La vicenda, avvenuta nelle scorse settimane, ha richiamato l’attenzione della comunità cittadina proprio per la prontezza e il coraggio dimostrati dal protagonista. Nel corso dell’incontro il sindaco Basile ha consegnato a Schepis l’attestato, nel quale la Città esprime “profonda gratitudine e pubblico apprezzamento” per il suo intervento. “Quello compiuto da Natale Schepis è un gesto che merita il riconoscimento e la gratitudine dell’intera Città. In un momento di difficoltà non ha esitato a intervenire, mettendo a rischio la propria incolumità per aiutare due persone che avevano bisogno di essere salvate. È questo il senso più autentico del termine comunità: esserci, assumersi una responsabilità e tendere la mano a chi è in difficoltà. A Natale Schepis va il nostro grazie, non soltanto come Amministrazione, ma come cittadini di Messina. Il suo coraggio e il suo altruismo rappresentano un esempio per tutti noi e rendono ancora più significativo il luogo nel quale oggi gli consegniamo questo riconoscimento: l’Agorà dello Stretto, uno spazio restituito alla città e che vogliamo sia sempre più luogo di incontro, partecipazione e vita della nostra comunità.”, ha dichiarato il sindaco Basile.

L’Amministrazione comunale ha voluto così dare un riconoscimento formale “a un comportamento che va oltre il semplice gesto individuale”

L’Amministrazione comunale ha voluto così dare un riconoscimento formale “a un comportamento che va oltre il semplice gesto individuale, valorizzando quei principi di solidarietà, generosità, responsabilità civile e attenzione verso il prossimo che costituiscono un patrimonio fondamentale per la comunità”. L’Attestato sottolinea come Schepis, “con straordinario senso civico e altruismo”, abbia contribuito a salvare due vite umane, offrendo “all’intera comunità un esempio concreto dei più alti valori di solidarietà, generosità e responsabilità civile”. La Città di Messina, attraverso questo riconoscimento, intende quindi “esprimere la propria riconoscenza per un gesto di straordinaria umanità, capace di ricordare quanto il coraggio, la prontezza e la disponibilità verso gli altri possano fare la differenza nei momenti più difficili”.