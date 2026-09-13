Messina, il futuro dell’ex Gil fa discutere: Cacciotto denuncia il degrado dell’impianto sportivo

Il campo di atletica ex Gil di Messina torna al centro del dibattito politico e amministrativo dopo la nuova denuncia del consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che punta il dito contro le condizioni della struttura e contro quella che definisce una mancanza di una visione complessiva per il futuro dell’impianto sportivo. Al centro delle critiche c’è il progetto annunciato dall’amministrazione comunale, che secondo il consigliere riguarderebbe principalmente interventi di efficientamento energetico, mentre resterebbero irrisolte diverse criticità legate alla manutenzione, al decoro e alla funzionalità complessiva del campo di atletica Santa Maria. Cacciotto, dopo aver già segnalato più volte le problematiche igienico-sanitarie della struttura, rilancia l’allarme e parla del rischio che un intervento limitato possa non essere sufficiente rispetto alle reali necessità dell’impianto.

Le condizioni del campo di atletica Santa Maria e la richiesta di interventi urgenti

“Campo di atletica Ex Gil: la montagna, partorirà, forse, il topolino”, è il titolo scelto da Alessandro Cacciotto per il suo intervento, con un chiaro riferimento alla possibilità che, dopo mesi di annunci, il risultato finale possa rivelarsi molto distante dalle aspettative. Il consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Messina ricorda di aver già denunciato più volte le condizioni della struttura sportiva di Santa Maria, chiedendo all’amministrazione comunale interventi immediati e una programmazione più ampia. “Nei giorni scorsi avevo, per l’ennesima volta, denunciato le condizioni igienico sanitarie precarie del campo di atletica Santamaria invitando l’amministrazione comunale ad intervenire urgentemente auspicando interventi strutturali importanti sull’ex gil che porta palesemente i segni della sua vecchiaia”, afferma Cacciotto. Secondo il consigliere, il problema non riguarderebbe soltanto singoli aspetti manutentivi, ma una situazione complessiva che richiederebbe un vero piano di riqualificazione dell’intero impianto.

Il nodo della relazione sugli impianti sportivi e il progetto di efficientamento energetico

Il confronto si è acceso dopo la replica dell’assessore comunale agli impianti sportivi, che aveva invitato Cacciotto alla lettura della relazione sugli impianti sportivi contenente anche un riferimento al campo ex Gil. Il consigliere però contesta l’impostazione dell’intervento previsto, sostenendo che dalla documentazione emergerebbe un progetto concentrato soprattutto sull’efficientamento energetico. “Dalle notizie sembrerebbe che i lavori sull’ex gil riguarderebbero semplicemente l’efficientamento energetico, di cui come dicevo ne ero a conoscenza, vale a dire la sostituzione di infissi e di quanto connesso all’efficientamento”, spiega Cacciotto. Una prospettiva che, secondo il rappresentante della Terza Circoscrizione, non sarebbe sufficiente per affrontare le criticità storiche dell’impianto. “Sarebbero in fase di valutazione la riqualificazione dei muri perimetrali”, aggiunge, evidenziando come ulteriori interventi risultino ancora soltanto in fase di analisi.

“Non bisogna aspettare l’efficientamento energetico per pulire l’impianto”

Uno dei punti più duri dell’intervento riguarda la situazione di degrado interno alla struttura. Cacciotto sottolinea come la manutenzione ordinaria non possa essere subordinata all’avvio dei lavori programmati. “Premesso che non bisogna aspettare l’efficientamento energetico dell’impianto per pulire lo stesso dalla “spazzatura” che da tantissimo tempo insiste all’interno della struttura, mi viene da utilizzare l’espressione che la montagna ha partorito o partorirà il topolino”, dichiara. Per il consigliere, dunque, la pulizia e il ripristino del decoro rappresenterebbero interventi immediati e indipendenti rispetto agli eventuali lavori futuri, necessari per restituire dignità a un luogo destinato allo sport e alla socialità.

L’intervento previsto da 410 mila euro e le critiche sulla portata dei lavori

Cacciotto richiama anche l’aspetto economico del progetto, spiegando che l’intervento programmato avrebbe un valore complessivo di circa 410 mila euro, una cifra che, a suo giudizio, appare limitata rispetto alle esigenze di una struttura sportiva che necessita di manutenzione su più fronti. “L’unico intervento programmato con certezza riguarda la sostituzione dei serramenti esterni per motivi di efficientamento energetico, circa 410 mila euro di lavori complessivi, un’opera marginale per una struttura sportiva all’aperto che solitamente necessita di manutenzione su pista, spogliatoi e attrezzature atletiche”, afferma il consigliere. Il riferimento è quindi alla necessità di intervenire anche su altri elementi fondamentali per il pieno funzionamento dell’impianto, come pista di atletica, spogliatoi e attrezzature sportive, aspetti che secondo Cacciotto non sarebbero adeguatamente affrontati dal piano attuale.

Muri perimetrali e sicurezza: l’amministrazione valuta nuovi interventi

Nonostante le critiche, l’amministrazione comunale avrebbe comunicato di essere al lavoro sulla valutazione di ulteriori interventi, in particolare sui muri di confine, considerati centrali per la sicurezza e il decoro dell’area. Cacciotto però ribadisce che, allo stato attuale, manca ancora una strategia generale capace di affrontare tutte le problematiche accumulate negli anni. “Nonostante la struttura “stia cadendo a pezzi” l’Amministrazione Comunale fa sapere di stare valutando l’intervento sui muri di confine, centrale per la sicurezza ed il decoro dell’area”, scrive il consigliere.

L’appello per una riqualificazione complessiva dell’ex Gil

La denuncia finale riguarda soprattutto l’assenza, secondo Cacciotto, di una programmazione organica per il rilancio del campo di atletica ex Gil, una struttura che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per lo sport cittadino. “Purtroppo, è del tutto evidente allo stato attuale l’assenza di una visione globale sul campo di atletica ex Gil, lasciando irrisolti i problemi che ormai da troppi anni impediscono alla struttura sportiva un pieno rilancio”, conclude Alessandro Cacciotto.