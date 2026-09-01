Messina, il Consiglio comunale torna a riunirsi: all’esame dell’Aula numerosi debiti fuori bilancio

L’Aula di Palazzo Zanca si riunirà mercoledì pomeriggio alle 14: tra i punti in discussione numerose proposte relative a debiti fuori bilancio

consiglio comunale messina

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Messina. La seduta è stata convocata per domani, mercoledì 2 settembre, alle ore 14:00, con all’ordine del giorno diversi provvedimenti che riguardano le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L’appuntamento istituzionale si terrà nell’ambito dei lavori dell’Aula consiliare di Palazzo Zanca, dove i consiglieri comunali saranno chiamati a esaminare le proposte inserite nell’ordine del giorno della seduta.

I lavori dell’Aula e gli atti all’esame dei consiglieri comunali

L’attenzione sarà dunque rivolta ai provvedimenti amministrativi che approderanno in Aula e alle valutazioni che saranno espresse durante la seduta del Comune di Messina. La riunione del Consiglio comunale si inserisce nel percorso ordinario di attività dell’ente e prevede la discussione delle proposte indicate nella convocazione, tra cui figurano numerosi atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

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