Messina, il Consiglio comunale svuotato del suo ruolo: la relazione di Basile meritava un confronto vero, non un passaggio burocratico

Ci sono sedute di Consiglio comunale che restano negli archivi perché segnano una svolta, perché aprono una fase nuova, perché diventano il luogo nel quale una città discute del proprio futuro. E poi ci sono sedute che rischiano di passare senza lasciare traccia, non perché gli argomenti siano poco importanti, ma perché il confronto politico non riesce a essere all’altezza delle sfide in campo. Quella dedicata alla relazione di inizio mandato del sindaco Federico Basile appartiene, secondo questa lettura, alla seconda categoria. E il paradosso è evidente: mai come in questo momento Messina avrebbe bisogno di un dibattito pubblico serio, approfondito e senza scorciatoie. Sul tavolo ci sono questioni destinate a cambiare il volto della città nei prossimi anni: il Ponte sullo Stretto, il ruolo nell’Area dello Stretto, il futuro delle società partecipate, il piano di riequilibrio, il personale comunale, le grandi opere, il Pinqua e una trasformazione amministrativa che richiede scelte precise. Eppure, proprio davanti a questi temi, il Consiglio comunale, o meglio la maggioranza, ha dato l’impressione di non riuscire a svolgere fino in fondo il proprio compito.

Una relazione di 59 pagine ridotta a una lettura per punti

La relazione di inizio mandato è un documento politico e amministrativo importante. Non è una semplice pratica da approvare o un adempimento da archiviare. È il momento in cui un sindaco racconta alla città dove vuole andare, quali problemi intende affrontare e con quali strumenti. Per questo motivo, una relazione di 59 pagine che contiene capitoli fondamentali avrebbe richiesto un’illustrazione dettagliata, capace di spiegare non soltanto cosa si vuole fare, ma soprattutto come si intende farlo. Invece, il sindaco Basile, ha scelto una strada molto sintetica, limitandosi a elencare i punti principali senza entrare nel merito delle questioni.

Ed è proprio qui che nasce il primo grande interrogativo: se il documento rappresenta la visione futura di Sud chiama Nord per Messina, perché non trasformare il Consiglio comunale nel luogo naturale per spiegare questa visione alla città? Un’Aula consiliare non dovrebbe essere un passaggio formale, ma il luogo nel quale le idee vengono messe alla prova.

Il problema non è la durata dell’intervento, ma la profondità del confronto

In politica non sempre un intervento lungo equivale a un intervento efficace. Un sindaco può spiegare molto anche in pochi minuti, se riesce a individuare con chiarezza priorità, obiettivi e strumenti. Il punto contestato dalle opposizioni, però, non riguarda semplicemente la durata dell’intervento del primo cittadino. Il tema è un altro: la mancanza di un confronto approfondito sui nodi più delicati. Perché parlare di Ponte sullo Stretto significa discutere del ruolo futuro di Messina nei prossimi decenni. Parlare di partecipate significa affrontare il funzionamento dei servizi pubblici. Parlare di piano di riequilibrio significa confrontarsi con il tema della sostenibilità finanziaria del Comune. Parlare di assunzioni significa ragionare sulla capacità dell’ente di funzionare. Sono temi che non possono essere affrontati soltanto attraverso una fotografia generale. Richiedono risposte, numeri, cronoprogrammi e soprattutto confronto.

Il silenzio della maggioranza: il vero dato politico della serata

Ma il dato forse più significativo della seduta non è soltanto ciò che ha detto il sindaco. È soprattutto ciò che non è stato detto. Una maggioranza consiliare non ha soltanto il compito di votare a favore dell’Amministrazione, ma ha anche il compito politico di sostenere, spiegare e difendere le scelte della propria coalizione. Se la relazione di inizio mandato rappresenta la strada indicata dal sindaco per i prossimi anni, ci si sarebbe aspettati un contributo forte dei consiglieri di maggioranza: approfondimenti, precisazioni, proposte, rivendicazioni sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri. Gli unici interventi approfonditi con critiche e proposte sono arrivati dalle opposizioni.

Un Consiglio comunale che rischia di diventare solo una formalità

Il rischio più grande è che il Consiglio comunale perda progressivamente la propria funzione di luogo di confronto. Una città complessa come Messina non può essere governata soltanto attraverso gli annunci della Giunta o attraverso documenti programmatici. Ha bisogno di un’Aula, e di una maggioranza, nella quale le scelte vengano discusse, criticate, migliorate. Le opposizioni hanno il compito di controllare, e lo stanno fcendo, e proporre alternative. La maggioranza ha il compito di spiegare perché le proprie scelte sono quelle giuste. Se viene meno questo equilibrio, il Consiglio rischia di trasformarsi in un semplice passaggio amministrativo, svuotato della sua funzione politica.