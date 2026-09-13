Messina, il CESV festeggia 25 anni di impegno sociale. Basile: “grazie a chi costruisce inclusione”

Una giornata dedicata al volontariato, alla partecipazione civica e alla forza delle reti sociali. Il sindaco di Messina Federico Basile ha preso parte alla celebrazione per i 25 anni del CESV Messina, il Centro Servizi per il Volontariato che da un quarto di secolo accompagna e sostiene il mondo associativo del territorio, valorizzando l’impegno quotidiano di migliaia di persone. Un anniversario che diventa occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale del terzo settore e delle realtà associative nella costruzione di una comunità più inclusiva, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e di creare nuove forme di collaborazione tra istituzioni e società civile.

Basile: “nel volontariato c’è la capacità di costruire comunità e creare legami”

Nel corso della celebrazione, il primo cittadino di Messina ha evidenziato il valore umano e sociale dell’attività svolta ogni giorno dai volontari, sottolineando come il loro impegno rappresenti una risorsa fondamentale per l’intera comunità. “C’è un valore profondo nel volontariato: la capacità di costruire comunità, creare legami e rafforzare ogni giorno la rete di attenzione verso le persone”, ha dichiarato Federico Basile. Il sindaco ha poi ricordato il percorso del CESV Messina, una realtà che negli anni ha contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura del volontariato in città e nell’intero territorio provinciale, offrendo supporto alle associazioni e promuovendo nuove forme di partecipazione. “È con questo spirito che oggi ho partecipato alla celebrazione dei 25 anni del CESV Messina, una realtà che in questi anni ha accompagnato e sostenuto la crescita del volontariato sul nostro territorio, valorizzando l’impegno quotidiano di tante associazioni e di migliaia di persone”, ha aggiunto il sindaco.

Vent’anni di impegno per il territorio: il ruolo del CESV Messina

Il traguardo dei 25 anni del CESV Messina rappresenta una tappa significativa nella storia del volontariato locale. Il Centro Servizi ha svolto negli anni una funzione di collegamento tra le numerose associazioni presenti sul territorio, favorendo formazione, collaborazione e sviluppo di iniziative rivolte ai cittadini. Una storia che, secondo Basile, dimostra quanto sia importante la capacità di lavorare insieme per affrontare le sfide sociali e sostenere le fasce più fragili della popolazione. “Una storia importante, che racconta anche quanto sia fondamentale lavorare insieme”, ha sottolineato il sindaco. Il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale è quello di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, associazioni, servizi e terzo settore, elementi considerati fondamentali per costruire risposte efficaci ai bisogni della comunità.

Istituzioni e associazioni insieme per una Messina più inclusiva

Nel suo intervento, il sindaco Basile ha evidenziato come la crescita di una città passi anche dalla capacità di creare una rete solida tra soggetti diversi, mettendo in comune competenze ed esperienze. “Istituzioni, servizi, terzo settore e associazioni sono parte di una rete che, attraverso competenze ed esperienze diverse, contribuisce a rendere più forte la capacità di una comunità di ascoltare i bisogni, affrontare le fragilità e costruire percorsi di inclusione”, ha spiegato. Un modello basato sulla collaborazione che, secondo l’amministrazione comunale, deve continuare a essere rafforzato attraverso politiche capaci di sostenere il lavoro delle tante realtà associative presenti in città. “Come Amministrazione continuiamo a lavorare in questa direzione, investendo nei servizi e rafforzando la collaborazione con le tante realtà associative che rappresentano un patrimonio prezioso per Messina”, ha affermato Basile.

Il ringraziamento del sindaco ai volontari messinesi

La celebrazione dei 25 anni del CESV Messina si è conclusa con un ringraziamento rivolto a tutte le persone che quotidianamente dedicano tempo ed energie alle attività di volontariato. Per il sindaco, il contributo delle associazioni rappresenta un elemento essenziale per il futuro della città, perché permette di costruire relazioni, condividere responsabilità e mettere al centro le esigenze delle persone. “Perché una città cresce anche attraverso la capacità di fare rete, condividere responsabilità e costruire risposte che mettano al centro le persone”, ha dichiarato Federico Basile. Infine il messaggio rivolto direttamente al mondo del volontariato messinese: “Buon 25° anniversario al CESV Messina e grazie a tutte le donne e gli uomini del volontariato messinese per ciò che ogni giorno fanno per nostra comunità”.