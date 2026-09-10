Messina, il Celeste torna ad aprire i cancelli: lo storico stadio è di nuovo agibile. I posti disponibili

Il Celeste torna a vivere. Dopo un lungo iter durato due anni, lo storico impianto sportivo di Messina ha ottenuto il via libera per la riapertura al pubblico. La Commissione Comunale di Vigilanza ha infatti espresso parere favorevole all’agibilità dello stadio per 4.900 spettatori, consentendo così il ritorno dei tifosi sugli spalti di una struttura simbolo della storia calcistica cittadina. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Messina Federico Basile, che ha comunicato con entusiasmo la conclusione del complesso percorso amministrativo e tecnico necessario per riportare lo storico impianto nelle condizioni di sicurezza richieste.

La riapertura assume un valore particolare per la città e per i tifosi del Messina. A distanza di 22 anni dalla storica partita della promozione in Serie A, lo stadio tornerà ad accogliere una gara ufficiale: domenica il Celeste ospiterà infatti la partita d’esordio del campionato di Eccellenza tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa. Lo stadio di via Oreto rappresenta un luogo dal forte valore affettivo per la tifoseria giallorossa, essendo stato il teatro delle più importanti battaglie sportive del Messina fino al 2004, anno dell’inaugurazione del San Filippo.

“Finalmente lo stadio Celeste è agibile! Si conclude oggi un complesso iter iniziato due anni fa che ci ha permesso di riportare lo storico impianto nelle condizioni necessarie per tornare ad accogliere il pubblico. La Commissione Comunale di Vigilanza ha espresso parere favorevole all’agibilità per 4.900 spettatori, così suddivisi: 2 mila posti in Tribuna A centrale, 2 mila e 700 in Curva sud e 200 posti per il settore ospiti. A 22 anni dalla partita della promozione in serie A del Messina, domenica sarà riaperto lo stadio con la partita d’esordio del campionato di Eccellenza fra il Messana Riviera e l’Athletic Gioiosa. Il Celeste torna a vivere. E con lui torna a vivere un altro pezzo della storia sportiva di Messina”.

Quasi 5 mila posti per il ritorno del pubblico sugli spalti

L’agibilità concessa dalla Commissione Comunale di Vigilanza prevede una capienza complessiva di 4.900 spettatori, distribuiti tra i diversi settori dello stadio: 2.000 posti in Tribuna A centrale, 2.700 posti in Curva sud e 200 posti riservati al settore ospiti. Un risultato che restituisce alla città uno dei suoi luoghi sportivi più importanti e che permette di riaprire un capitolo rimasto sospeso per anni. Per i tifosi del Messina, il ritorno al Celeste non rappresenta soltanto la riapertura di un impianto, ma il recupero di una parte della memoria collettiva legata alle grandi emozioni vissute in quello stadio.

La riapertura del Celeste è stata accolta con grande entusiasmo in città, soprattutto da parte dei sostenitori più legati alla storia del calcio messinese. Qui si sono vissute alcune delle pagine più importanti della storia sportiva locale, fino al trasferimento al nuovo impianto di San Filippo. Ora lo storico stadio è pronto a tornare protagonista, con una nuova fase che punta a restituire alla città un luogo di sport, aggregazione e identità. Dopo anni di attesa, il Celeste riapre finalmente i suoi cancelli e si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico.